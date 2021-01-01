أخبار الأهلي اليوم | "قادرون على العودة من الكونغو بالفوز"، وحقيقة توقيع كريم فؤاد

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 15 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 15 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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الأهلي ينفي حصوله على توقيع كريم فؤاد

نفى مصدر مسؤول في النادي الأهلي الحصول على توقيع كريم فؤاد لاعب النجوم المعار لإنبي حتى نهاية الموسم الجاري، مؤكدًا أنهم حال أرادوا ضم اللاعب سيتحدثون مع ناديه أولًا.

وأضاف المصدر لموقع يلا كورة المصري "كريم فؤاد ضمن الحسابات الفنية للفريق، لكن لم يمنح الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني الضوء الأخضر لإدارة الأهلي ولجنة التعاقدات نحو التفاوض لضمه".

"لدينا مباراة مهمة مع فيتا كلوب، وبعدها سكيون هناك توقف بسبب الأجندة الدولية للمنتخب الوطني ووقتها سيتم حسم العديد من الأمور".

وأتم "سوف تشهد تلك الفترة جلسة مطولة بين لجنة التخطيط للكرة والجهاز الفني لحسم بعض الملفات من بينها صفقات الموسم الجديد".

الشناوي: قادرون على العودة للقاهرة بالنقاط الثلاثة

أكد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي أن الفريق لا يستهدف سوى الفوز على فيتا كلوب للحفاظ على حظوظه في التأهل للدور القادم من دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أنهم يمتلكون كل ما يلزم لتحقيق النتيجة المطلوبة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء "الأهلي سافر إلى الكونغو لتحقيق الفوز، نمتلك جميع الأسلحة اللازمة لذلك وعلى رأسها الدوافع المعنوية وخبرات اللاعبين والقدرات الفنية والدعم الجماهيري".

"قدمنا مباراة جيدة في الذهاب وسيطرنا عليها تمامًا لكن النتيجة في النهاية كانت التعادل، وهذا أمر وارد في كرة القدم ولا يتكر كثيرًا".

وأتم "المباراة صعبة بالتأكيد لكننا قادرون على حسمها لصالحنا واستكمال المشوار وذلك هو الأهم. تأهلنا لربع النهائي في الموسم الماضي خلال الجولة الأخيرة بالتعادل مع الهلال وفي النهاية تُوجنا باللقب".

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