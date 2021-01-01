أخبار الأهلي اليوم | عودة الحاوي، وخلاف بين لجنة التخطيط وموسيماني

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 23 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 23 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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جلسة لتحديد موعد عودة الحاوي للتدريبات

أفادت قناة النادي الأهلي الرسمية أن وليد سليمان بات قريبًا جدًا من العودة لتدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن اللعب طويلًا وحرمته فرصة اللعب في كأس العالم للأندية.

وأوضح مراسل القناة أن جلسة ستُعقد مساء اليوم بين بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق وطبيب النادي أحمد أبو عبلة ووليد سليمان للحديث حول حالة اللاعب الصحية وموعد انخراطه من جديد في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة المريخ في دوري أبطال أفريقيا.

خلاف بين لجنة التخطيط وموسيماني في الأهلي

كشفت صحيفة اليوم السابع المصرية عن خلاف بين لجنة التخطيط في الأهلي برئاسة محسن صالح والمدير الفني بيتسو موسيماني حول دعم مركز حراسة المرمى في الفريق.

الصحيفة أوضحت أن لجنة التخطيط ترى ضرورة التعاقد مع حارس مرمى جديد لمنافسة محمد الشناوي والحفاظ على دوافعه لتقديم أفضل مستوى له، وقد رشحت للمدرب الجنوب أفريقي 3 حراس مرمى لاختيار أحدهم، وهم المهدي سليمان ومحمود جاد ومحمد بسام من بيراميدز وإنبي والجيش على الترتيب.

من جانبه، رفض موسيماني التعاقد مع حارس مرمى جديد مؤكدًا أن الأهلي يمتلك حراس مرمى على مستوى عالٍ ولا يحتاج إلى دعم في هذا المركز.

كريم حافظ: الأهلي فاوضني قبل معلول، لكن!

كشف كريم حافظ مدافع ملاطية سبور التركي عن تلقيه عرضًا جادًا من الأهلي لضمه عام 2016 وقبل التعاقد مع التونسي علي معلول، مشيرًا إلى أنه رفض العرض لرغبته في مواصلة اللعب في أوروبا.

مضيفًا خلال حواره مع برنامج "جمهور التالتة" "أرحب بالعودة للأهلي بالطبع، هي شرف لأي لاعب، لكني أتمنى حدوث ذلك بعد فترة من الآن".

تابع "الأهلي عرض علي الانضمام لصفوفه قبل تعاقده مع معلول، لكني كنت أنتظر عرضًا أوروبيًا كبيرًا وفضلت الاستمرار في رحلتي الاحترافية في أوروبا، كدت أن أوقع لنادٍ ألماني كبير لكن الصفقة لم تتم في النهاية".

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