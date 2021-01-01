أخبار الأهلي اليوم | إصابة محمد هاني، وغياب السولية وطاهر عن المران

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 14 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 14 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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إصابة محمد هاني ولحاقه بمواجهة فيتا كلوب

تعرض محمد هاني مدافع الأهلي إلى إصابة بالرأس أجبرته على عدم استكمال مران الفريق في الكونغو استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا يوم الثلاثاء القادم.

وأوضحت قناة النادي الأهلي عبر مراسلها الذي تابع المران أن إصابة هاني كانت في الحاجب ولكنها لن تمنعه من خوض المران يوم الإثنين وبالتالي سيكون جاهزًا للمباراة.

قناة الأهلي تُفسر غياب السولية وطاهر محمد طاهر عن المران

أجرى الأهلي اليوم الأحد مرانه الأول على ملعب مباراته القادمة أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا، وسيتدرب مجددًا يوم غدٍ الإثنين، إذ يمنحه القانون حق التدرب مرتين على الملعب حال كان من النجيل الصناعي.

وقد غاب الثنائي عمرو السولية وطاهر محمد طاهر عن المران مما أثار بعض الشكوك حول حالتهما الصحية والبدنية، لكن مراسل قناة الأهلي في الكونغو أوضح أن الجهاز الفني فضل إراحة اللاعبين بعد الرحلة الطويلة من القاهرة إلى كينشاسا، وسيتواجدان في مران الغد بشكل طبيعي.

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