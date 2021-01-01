أخبار الأهلي اليوم | صدمة معلول، ومستقبل مروان محسن

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 12 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 12 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

اقرأ أيضًا | بطولة الخطيب وقرار تاريخي .. أشهر مباريات "الريمونتادا" في الملاعب المصرية

تجدد إصابة معلول وغيابه لثلاثة أسابيع

صُدمت جماهير الأهلي بإعلان النادي تجدد إصابة مدافعه الأيسر علي معلول وحاجته للعلاج لمدة أسبوعين إلى ثلاثة.

الظهير الأيسر غائب عن مباريات فريقه منذ مواجهة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية في فبراير الماضي، وقد كان قريبًا من العودة للعب لكنه وبحسب الموقع الرسمي للأهلي شعر بآلام في نفس موضع إصابته في العضلة الخلفية خلال المرحلة الأخيرة من التأهيل.

وأوضح النادي أن معلول خضع لفحص سونار وفي انتظار أشعة الرنين المغناطيسي، مشيرًا إلى أنه مبدئيًا سيخضع لبرنامج تأهيلي جديد يستمر من 15 حتى 21 يومًا.

سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي قبل رحلة الكونغو

أعلن الأهلي سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق يوم أمس استعدادًا للسفر إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا.

اللاعبون وعناصر الجهاز الفني كانوا قد أجروا مسحة طبية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا يوم أمس، وذلك طبقًا للبروتوكول المطبق قبل السفر خارج مصر للعب مباريات دوري أبطال أفريقيا، وقد أعلن الجهاز الطبي في النادي برئاسة أحمد أبو عبلة سلبية جميع النتائج.

أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر جاهزان لمواجهة فيتا كلوب

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي جاهزية الثنائي أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر جاهزان للسفر مع الفريق إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

المباراة ستُلعب يوم الثلاثاء القادم والفوز فقط يُحافظ على حظوظ حامل اللقب في التأهل للدور القادم.

الأهلي يُوافق على إعارة أو بيع مروان محسن

أفادت مصادر صحفية أن الأهلي وافق على إعارة مروان محسن أو بيعه نهائيًا الصيف القادم، خاصة مع ترحيب اللاعب ووكيله بالرحيل عن القلعة الحمراء بعد الانتقادات الجماهيرية العنيفة لأدائه مع الفريق.

وأوضحت صحيفة اليوم السابع المصرية أن عدة أندية طلبت التعاقد مع مروان محسن أبرزها سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، لكن اللاعب أجل حسم مستقبله حتى نهاية الموسم لرؤية وضعه داخل الأهلي، خاصة مع الحديث عن عودة أحمد ياسر ريان وعمرو جمال من الإعارة.