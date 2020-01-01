أخبار الأهلي اليوم | مروان يجدد 3 سنوات وعرض إيطالي لضم رمضان

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 27 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الإثنين 27 يوليو 2020 ..

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تقرير إيطالي: أودينيزي يرغب في التعاقد مع رمضان صبحي

كشفت تقرير إيطالي، عن رغبة نادي أودينيزي في التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، والمعار لصفوف النادي الأهلي لنهاية الموسم الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعود رمضان صبحي مرة أخرى إلى النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، حيث تمت إعارته للأهلي منذ موسمين، ويقدم معه المارد الأحمر مستوى مميز. "اقرأ التفاصيل"

الأهلي، ريال مدريد، يوفنتوس وأكثر الفرق فوزًا بالبطولات في العالم

عندما ننظر إلى خبر بعنوان أنجح الأندية في العالم يتراءى إلى ذهننا الفرق الأوروبية المعروفة كريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، مانشستر يونايتد، ليفربول وبايرن ميونخ المعروفين بتاريخهم الملئ بالكثير من الإنجازات والبطولات، بالإضافة إلى هيمنتهم على المستويين المحلي والأوروبي ووجودهم ضمن القارة العجوز مركز صناعة كرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

مروان محسن يتوصل لاتفاق مع الأهلي لتجديد عقده

أكدت تقارير صحفية، على أن أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، سيعقد جلسة مع مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر، خلال الأيام المقبلة، من أجل تجديد عقده بشكل رسمي لمدة 3 سنوات قادمة.

جاء ذلك بعد الاتفاق الذي تم بين تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب، مع امير توفيق على كافة تفاصيل العقد الجديد، بعد موافقة لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء.

مؤمن سليمان: جماهير الأهلي لا تمتلك الوعي بالكرة عكس الزمالك

صرح مؤمن سليمان، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، بأن جماهير القلعة البيضاء أقل عددًا من جماهير الأهلي، لأنهم الأكثر وعيًا.

وقال سليمان خلال تصريحات لقناة الزمالك: "من الصعب أن تسمع جملة أنا (ماليش) في الكرة ولكني زملكاوي، ولكن ممكن أن تسمع (ماليش) في الكرة ولكن أهلاوي".

وواصل: "جماهير الأهلي ليسوا متابعين لكرة القدم بشكل جيد، عكس جماهير الزمالك الذين شاهدوا مهارات النجوم وتعرفوا على أساطير النادي، وهو ما دعاهم لتشجيع النادي، وهم الأكثر وعيًا".