أخبار الأهلي اليوم | مدة عقد ريجيكامب .. وتعادل إيجابي أمام ضمك

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 31 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 31 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

رسميًا .. الأهلي يعلن تعاقده مع المدرب الروماني ريجيكامب

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع الروماني لورينت ريجيكامب، اليوم الأربعاء، لتدريب الفريق خلفًا للصربي فلادان ميلويفيتش الذي رحل مؤخرًا عن منصبه بالراقي مؤخرًا.

وكان فلادان ميلويفيتش قد رحل عن الأهلي بعد تراجع النتائج بشكل قوي خلال الفترة الأخيرة، خاصًة الهزيمة لـ5 مباريات بشكل متتالي لأول مرة في تاريخه بالدوري السعودي للمحترفين. (طالع التفاصيل)

الاتحاد الآسيوي يعتمد مواعيد ومباريات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا في دور المجموعات 2021، والملاعب التي سوف تستضيف المباريات.

وتستضيف السعودية خلال الفترة من يوم 14 إلى 30 إبريل المقبل، 3 مجموعات من منافسات دوري أبطال آسيا من دور المجموعات والتي يشارك بها الثلاثي الهلال والنصر والأهلي. (طالع التفاصيل)

الاتحاد السعودي يعلن موعد انطلاق الموسم الكروي الجديد 2021 - 2022

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن موعد انطلاق مسابقات الموسم الكروي الجديد بشأن المسابقات في السعودية لموسم 2021 – 2022.

وشهد موسم 2020/2021 إثارة كبيرة ومتعة رائعة بين الأندية في جميع المسابقات، حيث تظل المنافسة حتى الجولات الأخيرة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (طالع التفاصيل)

تعادل إيجابي "ودي" بين الأهلي وضمك

تعادل النادي الأهلي إيجابيًا مع ضمك، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين وديًا، خلال فترة التوقف الدولي.

ورفض الأهلي الخسارة الثالثة أمام ضمك في الموسم الحالي، حيث تلقى هزيمتين في الدور الأول بنتيجة 4-3 والثاني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز هدفي الأهلي كلًا من مهند عسيري من ركلة جزاء وهيثم عسيري، بينما هدفا ضمك أحرزهم الأرجنتيني إيميليو زيلايا من ركلة جزاء ومنصور حمزي.