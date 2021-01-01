أخبار الأهلي اليوم | عودة كهربا للتدريبات .. وموعد عودة معلول

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 4 إبريل

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 4 إبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

اقرأ أيضًا | بطولة الخطيب وقرار تاريخي .. أشهر مباريات "الريمونتادا" في الملاعب المصرية

موسيماني: المريخ كان قادرًا على تسجيل المزيد من الأهداف .. ولا نخشى أحد

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أن المباراة التي جمعت بين فريقه والمريخ السوداني كانت رائعة، مشيرًا إلى أنه لا يخشى مواجهة أي فريق في ربع النهائي.

الأهلي تعادل أمام المريخ السوداني بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الخامسة، ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال إفريقيا. " اقرأ التفاصيل "

حمدو الهوني .. هدف الأهلي الذي لا يختلف كثيرًا عن أجنحته الحالية

زاد الحديث مؤخرًا عن استهداف الأهلي التعاقد مع الليبي حمدو الهوني جناح الترجي التونسي، وقد أكدت بعض المصادر الصحفية حسم الصفقة بالفعل وتطرق البعض إلى إمكانية مبادلته مع جونيور أجايي.

تُرى، هل الهوني أفضل بالفعل من أجنحة الأهلي الحالية؟ وهل يستحق التضحية بمكان أجنبي؟ نُحاول أن نجيب اعتمادًا على أداء اللاعب وأرقامه خاصة في دوري أبطال أفريقيا. " اقرأ التفاصيل "

كهربا يعود لتدريبات الأهلي الجماعية بعد انتهاء العقوبة

شهدت تدريبات النادي الأهلي الجماعية، مشاركة محمود عبد المنعم كهربا، خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد، على ملعب النادي مختار التتش بالجزيرة، بعد انتهاء العقوبة الموقعة عليه.

وأشار الموقع الرسمي للأهلي، إلى أن كهربا شارك في التدريبات، بعد انتهاء العقوبة، وذلك بعدما تقدم باعتذار بشكل رسمي للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

موعد عودة معلول إلى القاهرة للانضمام إلى الأهلي

كشفت تقارير صحفية، عن موعد عودة التونسي علي معلول للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، وذلك في ظل تواجده في بلاده من أجل إجراء البرنامج العلاجي له.

وأشارت التقارير إلى أن معلول سيعود اليوم الأحد، من أجل استكمال برنامجه التأهيلي، قبل العودة للمشاركة مع الفريق في المباريات الرسمية.