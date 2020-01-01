أخبار الأهلي اليوم | محاولات لضم سيرينو .. وإصابة القيعي بكورونا

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 13 نوفمبر

يُواصل الأهلي استعداداته الجادة للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020.

المزيد من الفرق

الأهلي يحاول ضم سيرينو في الصيف

يحاول النادي الأهلي، ضم الأوروجوياني جاستون سيرينو، لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، رغم مغالاة مسؤولي الأخير، من أجل الاستغناء عن اللاعب للقلعة الحمراء.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن الأهلي فتح خطوط اتصالات مكثفة خلال الفترة الحالية مع إدارة صن داونز، من أجل حسم الصفقة، مستغلًا العلاقة القوية بين بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأحمر حاليًا وإدارة ناديه السابق.

إصابة محمود وحيد في تدريبات الأهلي

أدى فريق النادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش،حيث شهد خضوع محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق إلى الفحص الطبي، بعدما اشتكى من إصابة خلال المران الجماعي، ليفضّل الطبيب خالد محمود عدم إكماله للمران.

وتعرض وليد سليمان لكدمة خفيفة في اليد، ولكنه استكمل المران بشكل طبيعي، بعد الخضوع لفحص طبي سريع، بينما خصص الجهاز الفني فقرة تدريبية للمدافعين، وحرص على تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية من أجل تعاملهم مع الهجمات، من خلال وجود كثافة عددية للاعبي الوسط والهجوم.

الأهلي يعلن إعارة فخري للبنك الأهلي

أعلن النادي الأهلي، عن إعارة محمد فخري، لاعب الفريق الصاع، إلى فريق البنك الأهلي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وأشار أمير توفيق خلال تصريحات صحفية، إلى أن انتقال فخري للبنك الأهلي يأتي ضمن خطة منح الفرصة للاعبين الشباب للاحتكاك والمشاركة واكتساب الخبرات.

إصابة عدلي القيعي بفيروس كورونا

أعلن إبراهيم المنيسي، مقدم برنامج "ملك وكتابة" عبر قناة النادي الأهلي، عن إصابة زميله بالبرنامج ومستشار التسويق والاستثمار السابق بالقلعة الحمراء عدلي القيعي، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

المنيسي أشار خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن الفحوصات التي خضع لها القيعي، أثبتت إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأنه متواجدًا حاليًا في المستشفى.