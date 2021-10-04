أخبار الأهلي اليوم | "مؤمنة لم يكن الرجل المناسب"، وطلب خاص من هاسي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 4 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 4 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به، واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

هاسي يرفض المعسكر ويطلب مباراة ودية

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن بيسنيك هاسي المدير الفني للأهلي رفض فكرة إقامة معسكر داخلي أو خارجي للفريق خلال فترة التوقف الدولي.

المدرب طلب من الإدارة تنظيم مباراة ودية خلال الأيام القادمة، وذلك قبل أن يُسافر إلى دبي استغلالًا لإجازة الـ4 أيام التي منحها للاعبين عقب الخسارة أمام الاتحاد في ديربي جدة.

طارق كيال: مؤمنة لم يكن الرئيس المناسب للأهلي

وجه طارق كيال مدير الكرة السابق في النادي الأهلي انتقادات واضحة للرئيس السابق عبد الإله مؤمنة، مؤكدًا أنه لم يكن الرجل المناسب لمنصب الرئيس.

وقال كيال خلال تصريحاته لبرنامج ركلة ترجيح أن مؤمنة كان يُقدم الكثير من الوعود لكنه في النهاية لا يُنفذها، وأضاف "كان يتخذ القرارات بنفسه دون العودة إلي أو إلى المدرب، كما أنه وعدنا كثيرًا بوعود مختلفة ولم يُنفذها، التنظيم غاب عن العمل الإداري في الأهلي خلال فترته، أظنه لم يكن الرجل المناسب لمنصب رئيس النادي الأهلي".

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