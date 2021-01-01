أخبار الأهلي اليوم | حل أولى الأزمات وتصريح صادم من لوشيسكو عن الراقي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 12 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 12 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

الأهلي يتخلص من "كابوس" ميتريتسا

نجحت إدارة النادي الأهلي السعودي بقيادة عبد الإله مؤمنة في التخلص من "كابوس" ألكساندرو ميتريتسا جناح الفريق، بعدما وافق على العودة للعب والتراجع عن طلب فسخ عقده. ( طالع التفاصيل )

لوشيسكو: الأهلي لا يمتلك شخصية البطل

يرى رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني السابق للهلال، أن الأهلي لا يملك شخصية البطل، مؤكدًا أنه كان يتوقع من البداية أنه لن يواصل المنافسة على اللقب.

وقال لوشيسكو، خلال تصريحاته لبرنامج "صدى الملاعب": "منذ بداية الموسم وأنا أثق أن الأهلي لن يواصل المنافسة على اللقب، وقلت ذلك لرئيس نادي الهلال في يناير، أخبرته أن الهلال سيتفوق على الأهلي بعشر نقاط على الأقل، لأن الأهلي لا يملك شخصية البطل".

وأضاف: "أفضل فريق حاليًا في الدوري هو الاتحاد، لأنه يملك مجموعة مميزة من اللاعبين، وكذلك الشباب لديه شخصية البطل في وجود إيفر بانيجا".

وفاة تمنع فيجسا من القدوم لجدة

أعلن النادي الأهلي أمس الأحد، تعذر وصول الصربي لوبومير فيجسا؛ لاعب الفريق، قادمًا من بلاده، بعد شفائه من فيروس كورونا، وذلك بعد وفاة والدته، مما استدعى الأمر بقائه في بلاده لعدة أيام، على أن يتحدد موعد وصوله لاحقًا.

الاتحاد السعودي يعلن مواعيد فترات التسجيل بالموسم الجديد

أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد الكرة السعودي، عن مواعيد فترات التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2021-2022، وذلك قبل بدايته. ( طالع التفاصيل )

سباق الأفضل في الدوري السعودي .. تقدم جماعي لنجوم الاتحاد، وجوانكا يستعيد الوصافة

انطلقنا قبل عدة أسابيع ونُواصل اليوم تقديم أفضل 15 لاعبًا في الدوري السعودي هذا الموسم بعد مرور 25 جولة منه، وسنكون على موعد كل أحد مع تحديث لتلك القائمة، إذ قد تدخل أسماء جديدة وتخرج أسماء أخرى ويتغير ترتيب البعض. ( طالع التفاصيل )

دورينا الأغلى (25) | كسر "النحس" .. وسحر الليث الأرجنتيني

ونرصد لكم خلال التقرير التالي، أبرز الملاحظات التي شهدتها الجولة 25 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ( طالع التفاصيل )