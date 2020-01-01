أخبار الأهلي اليوم | كيف منع آل الشيخ السومة من الرحيل؟ .. وإشادة جديدة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 8 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الإثنين 8 يونيو 2020 ...

نجم الهلال السابق: نحن بحاجة لمثل عمر السومة

أشاد محمد الخراشي؛ نجم الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، بالسوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، مؤكدًا أن كافة الأندية بحاجة إلى محترف مثله.

السوري صاحب الـ31 عامًا يلعب للراقي منذ صيف عام 2014، إذ انضم له قادمًا من القادسية الكويتي، ولا يزال عقده ممتدًا حتى نهاية موسم 2020-2021.(طالع التفاصيل)

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تركي آل الشيخ: أنا هلالي ومنعت انتقال العابد والشهراني إلى النصر

دخل تركي آل الشيخ؛ وزير الرياضة السعودي الأسبق ووزير هيئة الترفيه الحالي ومالك نادي ألميريا الإسباني، في نقاش مع الجماهير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".(طالع التفاصيل)

منشطات وصفعات ومشادة مع الرئيس .. أزمات المصريين في الدوري السعودي

الدوري السعودي قبلة اللاعبين المصريين في كثير من الأوقات، عندما يضيق بهم الحال في فرقهم أو حتى دون أي مشكلات، فهي القبلة الأولى لهم، لكن الغريب أن أزمات المصريين هناك كثيرة ولا تنتهي.

الأزمات كان بطلها حسام غالي؛ قائد الأهلي المصري الأسبق، فهو عمل مشترك في كثير منها، لكن هناك آخرون تعرضوا لأزمات كذلك.(طالع التفاصيل)

فرصة الزمالك وزيادة أرباح الأحمر .. ماذا لو انتقل الأهلي للدوري السعودي؟

لا يختلف أحد على قيمة النادي الأهلي المصري وتاريخه وعراقته الكبيرة، ولا يختلف أحد كذلك عن قوة وجماهيرية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وأنديته مثل الهلال والنصر والاتحاد.

الفرصة لا تسمح كثيرًا بمواجهات تجمع فريق القرن في أفريقيا مع عمالقة السعودية، لكن ماذا لو انتقل الأهلي للعب في الدوري السعودي؟ ماذا سيحدث؟ دعونا نتخيل معًا ... (طالع التفاصيل)