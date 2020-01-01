أخبار الأهلي اليوم | كورونا ألغى مواجهة ريال مدريد .. موعد عودة هاني وأجايي للتدريبات

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 20 نوفمبر

يُواصل الأهلي استعداداته الجادة للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020.

المزيد من الفرق

بعد كهربا .. إصابة لاعب آخر بفيروس كورونا بالنادي الأهلي

أعلن النادي الأهلي، عن إصابة لاعب آخر في صفوفه بفيروس كورونا، بعد الإعلان عن إصابة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق أمس الخميس.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

كهربا أعلن أمس الخميس، عن إيجابية المسحة الطبية التي خضع لها، حيث يخضع حاليًا للبرنامج العلاجي وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة، من أجل العودة مجددًا إلى الملاعب. " اقرأ التفاصيل "

سراج: فيروس كورونا منع الأهلي من مواجهة ريال مدريد

أكد محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على أن المجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب، استطاع أن ينجز 80% من برنامجه الانتخابي، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على إنهاء باقي الملفات على مستوى الإنشاءات أو البنية التحتية ودعم الفرق المختلفة.

وقال سراج خلال تصريحات عبر قناة الأهلي: "جهودنا أثمرت عن اتفاق أبرم لدعوتنا للإشتراك ببطولة سانتياجو برنابيو التي كانت مقرر لها في الصيف الماضي، ولكن تفشي فيروس كورونا تسبب في عدم إقامة البطولة التي كانت ستشهد مشاركة كبار أوروبا".

الأهلي: هاني وأجايي يشاركان في التدريبات الأحد

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن الثنائي محمد هاني، والنيجيري جونيور أجايي، سيشاركان في مران الفريق الجماعي، يوم الأحد المقبل، بعد تعافيهما من الإصابة.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن حالة هاني وأجيي تحسنت بشكل كبير، والأمور تسير بشكل جيد خلال المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي خضع له اللاعبان في الفترة الأخيرة.

وكيله: الجزار وقع على إعارة جديدة للجونة بنية البيع

أكد محمد عبد الجابر، وكيل أعمال محمود الجزار، مدافع فريق النادي الأهلي، على أن الأخير قام بالتوقيع على عقد إعارة جديد لنادي الجونة لمدة موسم واحد بنية البيع.

وكيل الجزار قال خلال لموقع يلا كورة: "الجونة اتفق مع الأهلي على إمكانية شراء الجزار بنهاية الموسم الجديد، مع سداد مبلغ مالي معين، لكن بشرط هو موافقة اللاعب وقتها قبل أي شيء".