أخبار الأهلي اليوم | كواليس مفاوضات التجديد مع فايلر ومحاولة ضم عامر عامر

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 23 أبريل

ًالحديث عن سوق الانتقالات ومستقبل نجوم الفريق يتصدر أخبار الأهلي المصري اليوم الخميس.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الخميس 23 أبريل 2020 ..

الأهلي يوضح مصير تجديد عقد فايلر

أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، تفاصيل المفاوضات مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لتجديد عقده.

وقال فؤاد في تصريحات تلفزيونية: "الأمر منتهي مع فايلر على التجديد، يتبقى الإعلان الرسمي فقط ولكن أزمة كورونا توقف الكشف رسميًا والتوقيع".

الأهلي يفاوض عامر عامر لضمه في الصيف

كشف نادي الإنتاج الحربي عن مفاوضات الأهلي مع عامر عامر حارس مرمى الفريق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي، إن هناك محادثات بالفعل من جانب الأهلي عن طريق أحد وكلاء اللاعبين لضم عامر عامر، وإن الإدارة لن تقف أمام الحارس في حالة التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف.

الأهلي يكشف موقفه في قضية عبدالله السعيد

أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي عن مصير قضية النادي ضد عبدالله السعيد نجم الفريق السابق ولاعب بيراميدز الحالي.

وقال فؤاد في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي يسير في الإجراءات التي تحافظ على حقوق النادي ونتابع الأمر بشكل جيد، والعقد شريعة المتعاقدين".

رضوان جيد يتحدث عن مباراة الزمالك والترجي

أكد رضوان جيد الحكم المغربي، أن هناك بعض الشائعات انطلقت في المغرب تسببت في احتقان بمواجهة الهلال السوداني والأهلي المصري.

وقال جيد لصحيفة "المنتخب المغربية": "حمدا لله بعد تلك المباراة ومباراة الزمالك والترجي حظيت بسيل من الإشادة وهذا رد على الشائعات".