أخبار الأهلي اليوم | فسخ عقد السومة وحقيقة رحيل سعيد المولد

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 30 أبريل

تنوعت أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس 30 أبريل.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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الأهلي يوضح .. هل طلب عمر السومة فسخ تعاقده؟

كشفت تقارير صحفية محلية عن حقيقة رحيل اللاعب الدولي السوري عمر السومة مهاجم فريق الأهلي لكرة القدم، عن الفريق الفترة المُقبلة.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" بحسب مصادرها أن السومة باقٍ مع الراقي حتى نهاية عقده الاحترافي، وسط ارتياح من اللاعب داخل جدران النادي. " اقرأ التفاصيل "

نبيل معلول يشيد بتجربته مع الأهلي السعودي

أشاد التونسي نبيل معلول، المدير الفني لمنتخب سوريا، بالفترة التي لعب فيها ضمن صفوف النادي الأهلي السعودي، خلال فترة التسعينات.

معلول قال خلال تصريحات تليفزيونية: "لا يمكن الحديث عن مسيرتي كلاعب أو مدرب، دون التحدث عن الأيام الجميلة التي قضيتها مع الأهلي السعودي، رغم قصر المدة، وهو فريق عزيز على قلبي جدًا".

وكيل أعمال سعيد المولد يكشف موقفه من الرحيل عن الراقي

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية، حول تقدم سعيد المولد مدافع فريق الأهلي، بطلب رسمي من أجل الرحيل عن صفوف الفريق وفسخ التعاقد، بسبب الجماهير.

ونفى فهر الطيب، وكيل أعمال المولد كل ما تردد حول طلب المولد فسخ عقده، حيث قال: "لا يوجد أي صحة للأخبار المتداولة عن تقديم سعيد المولد خطاب أو إبداء رغبة في فسخ عقد مع النادي".

الطيب تابع: "لم أقم بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية بهذا الخصوص، وسيتم اتخاذ إجراء رسمي ضد صحيفة قامت بنشر هذه الأخبار، وإدارة النادي الأهلي أرقى من أن تقوم بالاستغناء عن لاعبيها بهذه الطريقة".

يوسف عنبر يوجه نصيحة إلى سعيد المولد.

أكد يوسف عنبر، المدير الفني السابق للمنتخب السعودي، على أن سعيد المولد لاعب الأهلي يمتلك إمكانيات رائعة، ويتمناه أي مدرب في فريقه.

عنبر قال خلال تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "المولد مطلب لأي مدرب يشاهده ولا يتوانى عن وضعه في التشكيل الأساسي، بداية من السويسري كريستيان جروس وجميع المدربين الذين أشرفوا على تدريباته".

وتابع: "علاقة المولد بالجماهير ليست جيدة، ولم يستطع التأقلم مع هذا الأمر، ويجب عليه البحث عن نفسه خارج أسوار النادي".