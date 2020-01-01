أخبار الأهلي اليوم | فايلر يرغب في ضم لاعب فرنسي وليل يزاحم الأحمر

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 23 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الخميس 23 يوليو 2020 ..

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نبيل معلول: أشجع الأهلي وأتمنى تدريبه

أكد المدرب التونسي نبيل معلول، المدير الفني لمنتخب سوريا، على أنه يتمنى تدريب فريق النادي الأهلي يومًا ما، مشيرًا إلى أنه يشجعه.

معلول قال خلال تصريحات تليفزيونية: "لو عرض عليّ تدريب الأهلي والزمالك، سأختار الأهلي بكل تأكيد، وجماهير ولاعبي الترجي يميلون بطبيعة الحال للنادي الأهلي".

وتابع: "أشجع الأهلي منذ أن كنت صغيرًا، والزمالك نادٍ كبير بكل تأكيد، وشرف لأي مدرب تدريبه، ولكني أميل للأهلي، والعمل في القلعة البيضاء سيكون صعبًا، بسبب صعوبة التعامل مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، عكس الأهلي هناك استقرار أكبر".

تقارير: الأهلي يرغب في ضم الفرنسي أدريان تريبيل

أكدت تقارير صحفية بلجيكية، على أن هناك العديد من الأندية مهتمة بالتعاقد مع الفرنسي أدريبان تريبيل لاعب أندرلخت البلجيكي، من ضمنهم الأهلي المصري.

وأشارت صحيفتي "nieuwsblad وvoetbalprimeur" الأهلي أحد الأندية التي ترغب في ضم لاعب الوسط الفرنسي تريبيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأن راتبه أصبح يشكل عبئًا على أندرلخت.

التقارير أضافت أن هناك رغبة من جانب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي في التعاقد مع اللاعب الفرنسي، ورغم ذلك لم تحدث أي خطوة رسمية حتى الآن.

وليد أزارو: أنا لاعب الأهلي وعلاقتي بالاتفاق انتهت

أكد المغربي وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي، على أن علاقته انتهت بنادي الاتفاق السعودي، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي إمكانية للعودة إلى الأخير.

أزارو قال خلال تصريح مقتضب لصحيفة الرياضية السعودية: "أنا لاعب للأهلي، علاقتي بالاتفاق انتهت".

جاء ذلك بعدما رفض أزارو تمديد تعاقده بعد إنهاء الموسم رفقة الفريق، بسبب بعض الأمور المالية.

تقارير فرنسية: ليل يرغب في التعاقد مع موليكا هدف الأهلي

أكدت تقارير صحفية فرنسية، على أن نادي ليل الفرنسي، يرغب في التعاقد مع المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا، لاعب مازيمبي.

وأشارت صحيفة "فرانس فوتبول" إلى أن ليل يرغب في التعاقد مع موليكا، على أن تتم إعارته إلى بوافيشتا البرتغالي أو موسكرون البلجيكي.

جاء ذلك في ظل وجود موليكا ضمن قائمة أهداف النادي الأهلي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.