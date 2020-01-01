أخبار الأهلي اليوم | فايلر يتحدث عن اللاعب المصري وموقف مهاجم كايزر تشيفز

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 6 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر تغيير النادي الأهلي الجهاز الفني برحيل السويسري رينيه فايلر، والتعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 ..

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فايلر يتحدث عن اللاعبين المصريين وعيوبهم

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي، أن تحقيق الدوري المصري يتطلب بالفعل الجهد، واللاعبين هناك أقوياء ويتميزون في الجانب البدني والفني.

وأضاف فايلر في تصريحات لصحيفة "لو سوار" البلجيكية، عن فترته مع الأهلي: "الكثير من اللاعبين في مصر يضعون مصالحهم فوق النادي ومصلحته".

تطورات حالة أيمن أشرف ونتيجة تحاليل "كورونا"

أجرى لاعبو الأهلي تحاليل رابيد تيست استعدادًا لمواجهة إنبي غدًا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في الجولة 32.

وشارك أيمن أشرف في تدريبات الأهلي رغم الإجهاد الذي تعرض له مؤخرًا بسبب المشاركات المتتالية في مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويخضع محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر للبرنامج التأهيلي الخاص به من أجل اللحاق بمباراة الوداد المغربي المقرر لها الشهر الجاري.

حقيقة اقتراب مهاجم كايزر تشيفز من الأهلي

أشارت تقارير صحفية خلال الأيام الأخيرة، إلى رغبة الأهلي في ضم سمير نوركوفيتش مهاجم كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وأصدر النادي الجنوب إفريقي توضيحًا لهذا، حيث قال إنهم لم يتواصلوا مع أحد من أجل ضم المهاجم، ولا يمكن أن يسمحوا له بالرحيل كونه أفضل المهاجمين، وأن ليس لهم مرونة في التعاقد مع لاعبين جدد لتعويضه في حال رحيله.

توضيح موقف صالح جمعة من فسخ تعاقده ببند الـ10 %

أوضح الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، أحقية صالح جمعة في فسخ عقده مع النادي طبقًا لبند الـ10 % مشاركة كما منصوص في بعض الاتحاد الأخرى.

قال شوبير أن البند لا يتعامل به الاتحاد المصري لكرة القدم، ولا يحق لصالح جمعة الرحيل عن النادي الأهلي ببند الـ10 % كما أشيع من قبل.