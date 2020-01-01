أخبار الأهلي اليوم | البرنامج التدريبي ورسالة عبد الحفيظ للاعبين

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 24 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 ..

البرنامج التدريبي

كشف الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن استمرار تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على مجموعتين يوميًّا خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد العودة، اليوم الأربعاء، لاستئناف التدريبات على ملعب التتش بالجزيرة.

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أضاف عبدالحفيظ: "هناك برنامج إعداد بدني وفني وضعه الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، وبدأنا في تنفيذه بعد العودة للمران على ملعب التتش بالجزيرة".

وأشار: "المجموعة التي خاضت مرانها في الثامنة والنصف صباح اليوم ستعود للمران غدًا في العاشرة والنصف صباحًا، على أن تتدرب المجموعة التي خاضت مرانها في العاشرة والنصف صباح اليوم في تمام الثامنة والنصف صباح غدٍ".

رسالة عبد الحفيظ للاعبين

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تفاصيل جلسته مع لاعبي الفريق اليوم، في أول تجمع لهم بعد قرار وزارة الشباب والرياضة الخاص بالسماح للأندية بالعودة إلى التدريبات، استعدادًا لعودة النشاط الرياضي الذي توقف أكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وقال عبدالحفيظ: "بعد الترحيب باللاعبين في أول تجمع منذ فترة طويلة حرصت على التأكيد على أننا لن نكون في حاجة إلى هذه الاجتماعات أو المحاضرات خلال الفترة المقبلة، في ظل تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا".

وأضاف: "قمنا بالتنبيه على اللاعبين بضرورة الحضور في مواعيد التدريبات مباشرة، على أن يكون ذلك بملابس التدريب، نظرًا لإغلاق غرف خلع الملابس"، مشددا على أن تلك الخطوة تأتي ضمن العديد من الخطوات الاحترازية التي تم اتخاذها قبل العودة للتدريبات.

وأكمل عبدالحفيظ: "الجميع التزم منذ اليوم الأول بجميع التعليمات التي سبق أن شددنا عليها عند خضوع اللاعبين والجهاز الفني والعاملين لمسحة كورونا، والأمور سارت بشكل ممتاز في اليوم الأول لتجمعنا من جديد".

وأشار مدير الكرة بالنادي إلى أن مران اليوم شهد أيضًا التأكيد على اللاعبين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد بقدر الإمكان، لضمان الحفاظ على سلامة الجميع داخل الفريق.

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