أخبار الأهلي اليوم | غموض موقف معلول .. وتاريخ النهائيات في استاد القاهرة

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 22 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه بيتسو موسيماني وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم 22 أكتوبر 2020 ..

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تاريخ من ذهب للأهلي والزمالك .. أبرز النهائيات الإفريقية على استاد القاهرة

نهائي جديد يستضيفه ملعب استاد القاهرة الدولي، بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، على ملعب العاصمة المصرية، لتزداد حصيلة النهائيات الإفريقية التي أقيمت على هذا الملعب التاريخي.

ولكن هذه المرة سيقام نهائي دوري أبطال إفريقيا بدون حضور جماهيري، حيث ينتظر أن يتم تحديد طرفي المواجهة خلال الأسبوع المقبل، حيث يواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي، والزمالك أمام الرجاء البيضاوي. (طالع التفاصيل)

السيناريو الأسوأ .. كم ثلاثية سقط بها الأهلي في تاريخه الإفريقي؟

مباراة هامة ومصيرية بكل المقاييس، بين الأهلي المصري والوداد المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على الرغم من نتيجة الذهاب لصالح المارد الأحمر بالفوز بهدفين دون رد، إلا أنها مازالت لم تكشف عن أسرارها.

يتخوف بعض المشجعين للنادي الأهلي من عودة قاتلة من الوداد المغربي، حيث نتيجة 3 – 0 لصالح الفريق الضيف سيطيح بأحلامهم من التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا وتحقيق اللقب. (طالع التفاصيل)

ريمونتادات محلية وعقدة موسيماني .. أشياء يجب على الأهلي الحذر منها أمام الوداد

مواجهة اعتدنا عليها مشتعلة في أحداثها، على الرغم من تحقيق الفريق الضيف الفوز في الذهاب بسهولة، ولكن لقاء الأهلي المصري والوداد المغرب، دائمًا ما لديه الجديد في أي ملعب سواء كان في المغرب أو في مصر.

الأهلي يسعى لتكرار فوزه على الوداد في لقاء الإياب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر له الجمعة المقبلة، على أرضية استاد القاهرة الدولي، وعلى الرغم من الفوز إلا أن هناك أصواتًا تحذر الفريق الأحمر من عودة الوداد. (طالع التفاصيل)

موقف مواجهة الأهلي والوداد واللقاء النهائي من تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا، يعلن خلاله تأجيل مباراة الزمالك أمام الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي كان مقرر له السبت المقبل.

وأكد الكاف أن مباراة الأهلي والوداد في إياب نصف النهائي الثاني في موعده غدًا الجمعة، ولن يتم تأجيل لقاء النهائي المقرر له يوم 6 نوفمبر المقبل.

غموض في موقف علي معلول من مواجهة الوداد

غاب علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي عن تدريبات اليوم بإذن من الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بسبب إجهاد عضلي.

ويسود الغموض حول موقف علي معلول من لقاء الوداد المقرر له غدًا، بسبب ابتعاده عن التدريب الأخير للفريق.