أخبار الأهلي اليوم | الحضري يُغازل الجمهور، والاتفاق يطلب لاعبًا جديدًا

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 11 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم السبت 11 يوليو 2020 ..

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الاتفاق يطلب ضم لاعبًا جديدًا من الأهلي

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين أن وفدًا من نادي الاتفاق السعودي سيصل القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة للتفاوض مع الأهلي حول ضم لاعب وسطه المعار إلى إنبي محمد شريف.

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وأضاف ياسين أن اللاعب مرحب بفكرة اللعب في الدوري السعودي خاصة مع صعوبة عودته للأهلي ولعبه بانتظام في الفريق، وتحديدًا بعد التعاقد مع طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب.

يُشار إلى أن الاتفاق كان قد تعاقد مع وليد أزارو مهاجم الأهلي بالإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير.

عصام الحضري يُغازل جمهور الأهلي

نشر عصام الحضري حارس المرمى الأسطوري في كرة القدم المصرية صورة لجائزة "نادي القرن" التي حصل عليها النادي الأهلي عام 2000 وعلق عليها قائلًا "نادي القرن .. صباح الخيرات"، في محاولة جديدة منه لمغازلة جمهور الفريق الأحمر وإصلاح علاقته معه التي فسدت حين ترك النادي وانضم لفريق سيون السويسري.

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