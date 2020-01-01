أخبار الأهلي اليوم | التراجع عن ضم نجم صن داونز ونصيحة رضا عبد العال لفايلر

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 9 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الخميس 9 يوليو 2020 ..

أوتوفيستر: الأهلي مثله مثل أي فريق كالمحلة والسويس

يرى الألماني أوتوفيستر؛ المدير الفني السابق للزمالك، أن الأهلي كان بمثابة أي خصم بالنسبة له، معتبرًا هزيمته الثقيلة في مباراة الـ6-1 مجرد سقطة.

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وقال أوتوفيستر، خلال تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر": "الأهلي مثله مثل أي منافس بالنسبة لي سواء أكان غزل المحلة أو السويس أو المقاولون العرب، لكنه المنافس الوحيد بالنسبة لجماهير الزمالك، أما أنا فأكن كل الاحترام لكل الأندية".

بسؤاله عن هزيمته الثقيلة أمام الشياطين الحمر في المباراة الشهيرة 6-1، علق المدرب الألماني: "فزت من قبل على الأهلي خمس مرات، وخسارتنا في هذه المباراة سقطة فقط".

الأهلي يتراجع عن ضم نجم صن داونز

أكدت تقارير صحفية أن الأهلي صرف النظر عن ضم جاستو سيرينو؛ جناح أيسر صن داونز الجنوب إفريقي.

وأوضحت التقارير أن مسؤولي الأحمر حاولوا التوصل لاتفاق مع نظرائهم في النادي الجنوب إفريقي لتقليل المطالب المالية للأخير إلا أن كل محاولاتهم باءت بالفشل.

تفاصيل المران

اكتف السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للأهلي، بمتابعة مران الفريق اليوم الخميس، من خارج الملعب، نظرًا لعدم ظهور نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا.

وعقد فايلر جلسة منفردة مع شريف إكرامي؛ حارس مرمى الفريق، المنتظر رحيله بنهاية الموسم الحالي.

وشارك اللاعب أحمد الشيخ في التدريبات بصورة طبيعية، بعدما كان قد غاب بالأمس لإصابته بكدمة في الظهر.

نصيحة عبد العال لفايلر

وجه رضا عبد العال؛ نجم الأهلي والزمالك السابق، نصيحة إل السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للأهلي، بشأن صفقة الفريق الجديدة طاهر محمد طاهر.

وقال عبد العال، خلال تصريحاته عبر قناة "تن": "طاهر صفقة مميزة، وهو اللاعب الوحيد القادر على تعويض غياب رمضان صبحي".

وأضاف: "على فايلر أن يدفع بطاهر أساسيًا، وألا يفعل مثلما فعل مع كهربا بإشاركه لدقائق معدودة في المباريات، فهذا سبب عدم ظهور كهربا بشكل جيد حتى الآن، وإذا حدث هذا مع طاهر، فسيتم القضاء على اللاعب مبكرًا".

تحذير لأوباما من الأهلي

حذر رضا عبد العال؛ نجم الأهلي والزمالك السابق، يوسف أوباما؛ لاعب الفارس الأبيض، من انتقاله إلى الأهلي، في ظل وضعه لشروط من أجل التجديد للأبيض.

وقال عبد العال، خلال تصريحاته عبر قناة "تن": "من حق أوباما أن يطلب المقابل المادي الذي يرضيه من أجل التجديد للزمالك، لكن ما ليس من حقه أن يطلب مساواته بأحد زملائه".

وأضاف: "وجوده في الزمالك نعمة ويجب عليه الحفاظ عليها، أما انتقاله للأهلي سيجعله يبدأ من جديد، لإثبات نفسه أمام الجمهور، فجمهور الأهلي لا يصبر عل أي لاعب على عكس جمهور القلعة البيضاء".