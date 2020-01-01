أخبار الأهلي اليوم | المسحة الطبية لفايلر، وقضية أزارو

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 7 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020 ..

رمضان صبحي يُشارك في مران الأهلي الجماعي

شارك رمضان صبحي نجم هجوم الأهلي في التدريبات الجماعية لفريقه صباح اليوم بعدما اكتفى بأداء تدريبات في صالة الألعاب الرياضية يوم أمس الإثنين.

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وقد بدأ المران الصباحي بحديث بين ديفيد سيزا المدرب المساعد واللاعبين، وتضمن المران كذلك اجتماعًا بين سيزا وسيد عبد الحفيظ للحديث عن برنامج الإعداد للأيام القادمة.

تحديد موعد المسحة الطبية لرينيه فايلر

وصل السويسري رينيه فايلر القاهرة يوم أمس الإثنين ليستأنف مهامه مع النادي الأهلي ويقود التدريبات الجماعية بعد التأكد من خلوه من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وسيخضع فايلر لفحص المسحة الطبية يوم الأربعاء القادم، وحال كانت سلبية سيبدأ على الفور قيادة مران الفريق الجماعي.

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