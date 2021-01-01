أخبار الأهلي اليوم | انضمام السومة وساريتش قبل لقاء الرائد .. وقوزمي يسعى لإنجاز سادس

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 8 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 8 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

بعد تعافيه من كورونا .. تحديد موعد عودة فيسا إلى السعودية

حدد النادي الأهلي، موعد عودة الصربي ليوبومير فيسا، لاعب وسط الفريق إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد سفره إلى بلاده مؤخرًا، وتعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وسافر فيسا إلى بلاده صربيا، من أجل استكمال برنامجه العلاجي، بالإضافة إلى إنهاء بعض الالتزامات الخاصة به وعائلته، ليعود مرة أخرى إلى المملكة للانضمام إلى صفوف فريقه الأهلي. " اقرأ التفاصيل "

السومة وساريتش ينضمان لمعسكر الأهلي

شهد معسكر الأهلي استعدادًا لمواجهة الرائد، انضمام السوري عمر السومة، والبوسني إلفيس ساريتش، وذلك تمهيدًا للمشاركة في المباراة القادمة.

السومة تخطى الاختبار اللياقي، بعد إصابته مع منتخب سوريا بتمزق في العضلة الخلفية، بينما أصبح ساريتش جاهزًا للانضمام إلى قائمة فريق الأهلي التي ستلعب مباراة الرائد المقبلة.

قوزمي يسعى لتحقيق النجاح السادس للمؤقتين مع الأهلي

يدخل الفرنسي فيصل قوزمي، المدير الفني لفريق الأهلي، مباراة فريقه أمام الرائد كمدرب مؤقت، ويسعى لتحقيق النجاح السادس للمدربين المؤقتين في تاريخ الراقي.

وسبق قوزمي في تحقيق النجاحات كلًا من فتحي الجبال وصالح المحمدي ومازن بهكلي والصربي ألكسندر إيليتش ويوسف عنبر.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والرائد

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة السعودي، عن طاقم التحكيم الذي سيقود مباراة الأهلي أمام الرائد بالجولة 25 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

واختارت لجنة الحكام شكري الحنفوش لإدارة المباراة، ويساعده بدر الشمراني ومؤيد المسجن وماجد الشمراني، وحكم الفيديو عبد الله الشهري ويساعده عبد الرحيم الشمري.