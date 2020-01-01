أخبار الأهلي اليوم | عماد النحاس يكشف موقف طاهر ونيدفيد يظهر في النادي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 25 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الخميس 25 يونيو 2020 ..

محمد فضل : لم أواجه صعوبات في تعاقدات الأهلي

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، أنه لم يواجه أي صعوبة في التفاوض مع اللاعبين الذين انضموا للنادي الأهلي، خلال الفترة الماضية التي تولي خلالها مسئولية التعاقدات داخل القلعة الحمراء.

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وقال فضل في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" عبر قناة النهار: "لم أواجه أي صعوبة في التفاوض مع اللاعبين الذين انضموا للأهلي سواء محمد محمود أو محمود وحيد أو حمدي فتحي".

عماد النحاس : قررنا بيع طاهر محمد طاهر

صرح عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب بأنهم قرروا بيع طاهر محمد طاهر بشكل نهائي، موضحًا أنهم لن يطلبوا الحصول على لاعبين من الأهلي ضمن الصفقة.

وقال عماد النحاس في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية" : "اخترنا البيع النهائي بخصوص طاهر محمد طاهر، ولم نطلب أي لاعب بالاسم حتى الآن، بالطبع يشرفنا وجود أي لاعب من الأهلي لكننا في الوقت الحالي لا نفكر إلا في الجانب المادي من أجل المساعدة في الفترة المقبلة."

محمود الخطيب في مران الأهلي

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم صباح اليوم الخميس، والمقام على ملعب التتش بالجزيرة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه صباح اليوم الخميس، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بالسماح للأندية لاستئناف التدريبات مرة أخرى لكن بشروط احترازية ووقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

كريم نيدفيد يظهر في الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه صباح اليوم الخميس، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بالسماح للأندية لاستئناف التدريبات مرة أخرى لكن بشروط احترازية.

وظهر كريم نيدفيد في تدريبات الفريق، وواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش تدريبات المجموعة الأولى اليوم، كما أدى جلسة علاج طبيعي تحت إشراف الجهاز الطبي.