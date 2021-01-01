أخبار الأهلي اليوم | أزمة إدارية في المريخ .. وطلب علي معلول

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 27 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 27 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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أزمات إدارية في المريخ السوداني قبل مواجهة الأهلي

أكدت تقارير صحفية سودانية، على أن نادي المريخ السوداني يعاني من بعض الأزمات الإدارية، قبل مواجهة الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بين أعضاء الجمعية العمومية للنادي وآدم سوداكال رئيس النادي.

وأشارت صحيفة "كفر وتر" السودانية إلى أن أعضاء الجمعية العمومية، هددوا رئيس المريخ باللجوء إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، رافضين إقامة الجمعية العمومية في موعدها، متهمين فيها سوداكال وكمال شداد رئيس الاتحاد السوداني بتقويض النظام الديمقراطي في المريخ، والدعوة إلى تعيين لجنة تطبيع بطريقة ملتوية، بالتمديد لمجلس المريخ الحالي، وهو ما سيعرض النادي لفقدان فرصته في التمثيل بالجمعية العمومية القادمة.

بيتسو موسيماني يجتمع بعبد الحفيظ قبل تدريبات الأهلي

قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، قبل مران يوم السبت، لمناقشة ترتيبات رحلة الأهلي للسودان، استعدادًا لمواجهة المريخ بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي سيسافر إلى السودان يوم 31 مارس الجاري، استعدادًا لمواجهة المريخ يوم الثالث من إبريل المقبل، بالجولة الخامسة، ضمن منافسات البطولة القارية.

الأهلي يكثف محاولاته لضم أحمد سمير

أكدت تقارير صحفية، على أن مسؤولي الأهلي يحاولون خلال الوقت الحالي حسم التعاقد مع أحمد سمير، جناح فريق طلائع الجيش، لينضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأهلي يرغب في الاستفادة من إمكانية انتقال لاعب أو أكثر لطلائع الجيش، من أجل إتمام صفقة أحمد سمير، خاصة وأن القلعة الحمراء تبحث عن بديل جيد لحسين الشحات.

علي معلول يطلب بتمديد إجازته في تونس

طلب علي معلول من الجهاز الفني بالنادي الأهلي، بمد إجازته في تونس، من أجل التعافي تمامًا من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، سيعقد جلسة مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، لحسم طلب معلول بالاستمرار في تونس لاستكمال برنامجه العلاجي.