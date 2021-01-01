أخبار الأهلي اليوم | حقيقة أزمات معلول .. وحكمة ساكي

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 26 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 26 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع ساسي وزيزو .. وموقف محمود كهربا

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد حول مفاوضات ناديه مع أحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي لاعبا نادي الزمالك، من أجل ضمهما إلى القلعة الحمراء، بالإضافة إلى موقف محمود عبد المنعم كهربا من العقوبة الموقعة عليه.

وكانت بعض الأنباء قد انتشرت خلال الأيام الماضية، حول وجود مفاوضات بين الأهلي وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وزميله التونسي فرجاني ساسي، كما تردد أيضًا أن الأهلي قام بتخفيف عقوبة كهربا. " اقرأ التفاصيل "

منتخب مصر يكشف عن طبيعة إصابة حمدي فتحي

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها حمدي فتحي لاعب وسط الفراعنة والنادي الأهلي، خلال مباراة كينيا.

حمدي فتحي غادر مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكيني في الدقيقة 70، بسبب الإصابة التي تعرض لها، حيث شارك بدلًا منه عمر جابر. " اقرأ التفاصيل "

الأهلي يكشف موقفه من علي معلول

أكد الجهاز الفني للنادي الأهلي، على أنه لا توجد أزمات مع التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأحمر، في ظل تواجده حاليًا في بلاده، للخضوع لبرنامج تأهيلي.

وأشار موقع يلا كورة إلى أنه لا توجد أزمات أو مشاكل مع معلول، حيث يؤدي برنامجه التأهيلي بناء على إذن واتفاق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي.

موسيماني ينشر صورة له مع اسطورة التدريب ساكي

نشر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للنادي الأهلي، مع أسطورة التدريب أريجو ساكي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق موسيماني على صورته مع ساكي، حيث كتب حكمة من أقوال الأخير جاءت كالآتي: "لم أدرك أبدًا أنه لكي تكون فارسًا، يجب أن تكون حصانًا أولًا".