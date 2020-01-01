أخبار الأهلي اليوم | عرض إسباني للغامدي وحل أزمة دي سوزا

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 12 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الثلاثاء 12 مايو 2020 ...

عبدالإله مؤمنة يتحدث عن الـ1000 بطولة للأهلي ودور بن مشعل

تحدث عبدالإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي، اليوم الإثنين، عن تاريخ الراقي وإنه من أفضل الأندية في تاريخ الكرة السعودية.

عبدالإله مؤمنة تولى رئاسة الأهلي خلفًا لأحمد الصائغ، بدعم من الأمير منصور بن مشعل الذي يعتبره جمهور الراقي أفضل داعم للفريق.(طالع التفاصيل)

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إدارة الأهلي تنجح في حل أزمة جوزيف دي سوزا

كشف تقارير صحفية برازيلية عن تسلم اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب وسط النادي الأهلي جميع المستحقات المتأخرة التي طالب بها خلال الفترة الماضية.

وأكدت التقارير أن هذا جاء بعد ضغط من اللاعب على إدارة النادي، وذلك بسبب عدم الحصول على راتبه لأكثر من شهر متتالي.(طالع التفاصيل)

وزير الرياضة السعودي يكشف عن عرض إسباني للاعب الأهلي

أعلن الأمير عبد العزيز من تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي عن وجود عرض إسباني للاعب النادي الأهلي فراس الغامدي والذي كان أحد اللاعبين المشاركين في برنامج ابتعاث المواهب.(طالع التفاصيل)

وزير الرياضة: مصير الدوري غامض وهذا موقفنا من التشفير

تحدث عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة السعودية، عن عدة قضايا المثارة خلال الفترة الحالية، موضحًا موقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من العودة.

الدوري السعودي توقف منذ مارس الماضي، على إثر تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وحتى إشعار آخر، وإن كان اتحاد الكرة قد أشار أن العودة محتملة في أغسطس المقبل، لكن هذا ما نفاه وزير الرياضة.(طالع التفاصيل)