أخبار الأهلي اليوم | ظهور بواليا الأول .. وحقيقة مفاوضات أحمد المحمدي

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 7 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 7 يناير 2021.

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بداية من فرانسيس مرورًا بـ كونان ختامًا بـ بواليا .. كم مهاجم أجنبي تعاقد معه الأهلي بعد فلافيو؟

منذ أن رحل الأنجولي أمادو فلافيو عن صفوف النادي الأهلي عام 2009 منتقلًا إلى الشباب السعودي، وتبحث القلعة الحمراء عن مهاجم إفريقي مميز من أجل قيادة خط الهجوم، حيث نجحت في التعاقد مع العديد من اللاعبين، منهم من استطاع أن يقدم مستوى جيد، ومنهم من لم ينجح.

فلافيو يعد أحد أساطير النادي الأهلي، بعدما نجح في قيادته للتتويج 16 بطولة مختلفة، بواقع 4 بطولات الدوري المصري، و2 كأس مصر، و4 سوبر مصري، و3 دوري أبطال إفريقيا، و3 سوبر إفريقي، بالإضافة إلى إنجاز المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

الأهلي تعاقد خلال الفترة من 2009 إلى 2021 مع 15 مهاجمًا، آخرهم هو الزامبي والتر بواليا، الذي انضم من صفوف الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. (طالع التفاصيل)

سيد عبدالحفيظ يكشف حقيقة مفاوضات أحمد المحمدي

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حقيقة ما تردد مؤخرًا برغبة الأهلي في التعاقد مع احمد المحمدي نجم أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونفى عبدالحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية نهائيًا ما تردد حول وجود مفاوضات مع المحمدي مؤكدًا احترامه للاعب بشكل كبير وإمكانياته المميزة.

والتر بواليا يظهر في قائمة الأهلي للمرة الأولى .. وعودة الشناوي

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة الفريق التي ستواجه سيراميكا كليوباترا غدًا ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق والقائد، بالإضافة لظهور الوافد الجديد والتر بواليا القادم من فريق الجونة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، وحسين الشحات، وأحمد نبيل كوكا، وسعد سمير، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وعلي معلول.

الوسط: ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأليو ديانج، وطاهر محمد طاهر، ومحمد مجدي أفشة، وأكرم توفيق.

الهجوم: صلاح محسن ووالتر بواليا

الأهلي يوضح موقف محمد شريف من تمديد عقده

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن موقف محمد شريف مع النادي خاصًة مع تبقى موسمًا واحدًا في عقده مع القلعة الحمراء بعد انتهاء الموسم الحالي.

وقال عبدالحفيظ: "محمد شريف من أهم اللاعبين للأهلي في الوقت الحالي، سيتم العمل على تمديد عقده خلال الفترة المقبلة بكل تأكيد للحفاظ عليه".