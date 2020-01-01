أخبار الأهلي اليوم | صفقة مدوية لتعويض عسيري وعرض إماراتي لضم دجانيني

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 16 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الخميس 16 يوليو 2020 ...

موعد مباراة الأهلي الودية ضد العين والقنوات الناقلة

يستقبل فريق أهلي جدة نظيره العين بطل دوري الدرجة الأولى السعودي يوم السبت القادم على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية في مباراة ودية استعدادًا لعودة منافسات الدوري السعودي.

وسيعود دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من جديد في الرابع من شهر أغسطس القادم، بحسب ما أعلنت عنه لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق، وذلك بعد توقفه منذ شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد. " اقرأ المزيد من التفاصيل "

الأهلي يتلقى عرضًا إماراتيًا للتعاقد مع دجانيني

تلقى النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، عرضًا من فريق إماراتي، من أجل الحصول على خدمات الرأس أخضري دجانيني تفاريس مهاجم الراقي.

وكان وكيل أعمال دجانيني قد أعلن عن فسخ عقد اللاعب مع الأهلي من طرف واحد، بسبب رواتبه المتأخرة، بعدما تقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأشارت صحيفة البلاد السعودية إلى أن إدارة الأهلي تلقت عرضًا من أحد الأندية الإماراتية، بقيمة 2 مليون يورو، من أجل شراء دجانيني.

وطلبت إدارة الأهلي الحصول على 5 ملايين يورو، من أجل الموافقة على بيع مهاجم الرأس الأخضر للنادي الإماراتي.

المولد يطلب من إدارة الأهلي الرحيل

طلب سعيد المولد، مدافع فريق الأهلي، من إدارة النادي برئاسة عبد الإله مؤمنة، الرحيل عن صفوف الراقي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأشارت صحيفة الوطن السعودية، إلى أن المولد طلب الرحيل، والانتقال لفريق آخر على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، بسبب خلاف نشب بينه وبين الإدارة، لتأخر المستحقات منذ عام 2017.

ومن جانبها لا تمانع إدارة الأهلي في رحيل المولد، حيث أبدت موافقتها المبدئية، حيث سيكون هناك اتفاقات بينهما خلال الصيف القادم.

الأهلي يدرس تعويض عسيري بصفقة محلية كبيرة

تستعد إدارة النادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة، للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل، من أجل تعويض رحيل عبد الفتاح عسيري، صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت صحيفة البلاد السعودية، إلى أن منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة، وعد بتعويض مغادرة عسيري، بعد اقترابه من الانتقال للهلال أو النصر.

منصور بن مشعل وعد بالتعاقد مع محمد الكويكبي، لاعب فريق الاتفاق، حيث يدرس الأهلي البدء في المفاوضات من أجل التعاقد مع اللاعب.