أخبار الأهلي اليوم | موسيماني يفاضل بين ثنائي لوسط الملعب وميدو يفجر مفاجأة مقلقة

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 25 نوفمبر

يُواصل الأهلي استعداداته الجادة للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 25 نوفمبر 2020.

المزيد من الفرق

ملامح تشكيل الأهلي أمام الزمالك

أوضح الإعلامي أحمد شوبير، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي، يفاضل بين عدد من اللاعبين للدفع بهم خلال نهائي القرن أمام الزمالك.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: "موسيماني يفكر في الدفع بحمدي فتحي في اللقاء كأساسي بعدما ظهر بصورة طيبة مع منتخب مصر أمام توجو، لكن حاليًا يفاضل بين الدفع بأليو ديانج، الذي تعرض لكدمة مع منتخب بلاده وبين الدفع بالثنائي حمدي فتحي وعمرو السولية في وسط الملعب".

ميدو يفجر مفاجأة عن الأهلي

أكد أحمد حسام "ميدو"، عبر برنامجه "أوضة اللبس"، أن هناك لاعب مهم في الأهلي أصيب بفيروس كورونا، لكن هناك حالة من التكتم على حالته.

ورفض ميدو الكشف عن اسم اللاعب، موضحًا أن مسحة الاتحاد الإفريقي، التي أجريت صباح اليوم، ستكشف كافة المصابين.

موسيماني يطمئن على أجايي

طمأن النيجيري جونيور أجايي؛ لاعب الأهلي، الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، على حالته بعدما شارك بصورة طبيعية في مران أمس الثلاثاء.

النيجيري كان قد اكتفى بتدريبات الجري حول الملعب في مران أول أمس، بعدما كان قد أصيب في المران، لكن اكتملت جاهزيته حاليًا.

رسميًا .. كأس العرب في قطر بـ22 منتخبًا على رأسهم السعودية ومصر

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن إقامة بطولة كأس العرب للمنتخبات نهاية العام المقبل 2021، حيث سيكون على رأس المشاركين منتخبي السعودية ومصر. ( طالع التفاصيل )