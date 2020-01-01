أخبار الأهلي اليوم | حسم مستقبل صالح جمعة، ولاعب جديد ينضم لضحايا كورونا

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 30 نوفمبر

توج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، بعد الفوز على غريمه الزمالك في المباراة النهائية، ويواصل الاستعداد للمراحل الأخيرة من بطولة كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 30 نوفمبر 2020.

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جلسة حاسمة لحسم مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

قال عبد الرحمن مجدي أنه سيعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم الإثنين للنقاش حول موقف موكله صالح جمعة ومستقبله مع الفريق.

مجدي كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "جلسة تجمعني بسيد عبد الحفيظ اليوم لتحديد الموقف النهائي لبقاء صالح جمعة أو رحيله عن النادي الأهلي".

نهضة بركان: لن نواجه الأهلي في القاهرة ... والكاف يرد

أكد كتابي الحسين المتحدث الرسمي باسم نادي نهضة بركان المغربي أنهم لم يتلقوا أي خطاب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حول موعد ومكان مباراة السوبر القاري أمام الأهلي.

وقد أكد على رفضهم لعب اللقاء في القاهرة، إذ قال "لم نتلق أي خطاب رسمي من الكاف بشأن مكان وموعد السوبر الأفريقي ضد الأهلي، ونحن نرفض تمامًا لعبه في القاهرة، نريد خوضه على أرض محايدة سواء كانت قطر أم غيرها".

مصدر من الكاف تحدث إلى موقع في الجول المصري مؤكدًا صعوبة نقل المباراة إلى خارج مصر، إذ قال "نستبعد نقل السوبر الأفريقي لأرض محايدة، القرار تم التصديق عليه بإقامة اللقاء في مصر من اللجنة التنفيذية ولجنة الطوارئ، ونقله صعب للغاية حاليًا".

أضاف "نهضة بركان تقدم بالفعل بطلب لنقل مباراة السوبر خارج مصر، لكن لا يوجد لدينا أزمة لخوض اللقاء في مصر، لذا لا نفكر في نقلها للخارج في الوقت الحالي".

شوبير يكشف عن الوجهة القادمة لأليو بادجي

قال الإعلامي أحمد شوبير أن بولندا أو فرنسا ستكون الوجهة الجديد لمهاجم الأهلي أليو بادجي.

المهاجم السنغالي كان قد ودع زملاءه وجمع أغراضه من النادي يوم أمس بعدما تم إبلاغه بأنه خارج حسابات الفريق للموسم الجديد، وفيما كان الإعلام يتحدث عن إمكانية انتقاله إلى الاتحاد السكندري، رجحت مصادر أخرى أمس إعارته إلى فريق أميان الناشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

شوبير كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "بادجي إلى فرنسا أو بولندا بالإعارة".

صلاح محسن ينضم لضحايا فيروس كورونا

أفادت مصادر صحفية أن نتيجة المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا جاءت سلبية لجميع لاعبي الأهلي باستثناء الخماسي المصاب سابقًا "أحمد رمضان بيكهام وصالح جمعة وأحمد ياسر ريان ومحمد شريف وأليو ديانج" بجانب المهاجم العائد من الإعارة صلاح محسن.