أخبار الأهلي | سيرينو يطلب الرحيل للأحمر .. ومدح كارتيرون

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 27 نوفمبر

يُواصل الأهلي استعداداته الجادة للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020.

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موسيماني: أريد الفوز بدوري الأبطال مرة أخرى ولكن مع الأهلي

أكد الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أن تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا من قبل، أصبح في طي التاريخ، وذلك قبل مواجهة الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

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موسيماني سبق له وتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2016 على حساب نادي الزمالك، عندما كان يتولى مهمة تدريب نادي صن داونز الجنوب إفريقي. " اقرأ التفاصيل "

كارتيرون: طراز الأهلي "أوروبي" .. ورئيس الزمالك "يطلق النيران"

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي لفريق التعاون السعودي، والأهلي والزمالك السابق، عن الفوارق بين الفريقين، قبل المباراة المنتظرة بينهما، بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يلتقي الأهلي مساء اليوم الجمعة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً، بدون حضور جماهيري. " اقرأ التفاصيل "

استبعاد رضوان جيد من تحكيم نهائي إفريقيا "لأسباب غير معروفة"

أظهرت الفحوصات الطبية، إصابة الحكم المغربي رضوان جيد، حكم تقنية الفيديو "VAR" ، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قبل ساعات قليلة من مباراة الأهلي و الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا .

الأهلي يحل ضيفًا على الزمالك مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالمباراة التي لن تشهد حضورًا جماهيريًا، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". " اقرأ التفاصيل "

سيرينو: أريد الرحيل عن صن داونز

عبر الأوروجوياني جاستون سيرينو، عن رغبته في الرحيل عن ناديه صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تلقيه عرضًا من النادي الأهلي المصري، وفقًا لما ذكرته صحيفة "سوكر لادوما" الجنوب إفريقية.

سيرينو قال خلال تصريحات صحفية: "أرغب في الرحيل عن صن داونز، ولكن الأمر يعتمد على موافقة النادي".