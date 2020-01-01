أخبار الأهلي اليوم | صدمة عسيري وشرط المسيليم والمؤشر

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 21 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الخميس 21 مايو 2020 ...

خاص | عسيري يصدم الأهلي .. وكواليس عرضي الهلال والنصر لضمه

رفض عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي والمنتخب السعودي، العرض المقدم من إدارة الراقي لتمديد عقده والبقاء مع الفريق خلال السنوات المقبلة.

وينتهي عقد عسيري مع الأهلي في يناير المقبل ويدخل الفترة الحرة الشهر القادم، ويسعى الراقي للحفاظ على اللاعب بسبب قيمته الفنية الذي يقدمها للفريق. " اقرأ التفاصيل "

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مارين لاعب الأهلي يعمل في مجال تسويق اللاعبين

توصل الألماني ماركو مارين، لاعب النادي الأهلي، لاتفاق مع رودار برييدو البوسني، على العمل معه في مجال تسويق اللاعبين الشباب، من أجل الاحتراف الخارجي في أوروبا وبقية الدول.

وأشارت صحيفة "سربيسكا" الصربية إلى أن مارين سيساعد فريق رودار البوسني، على نقل مواهبه الشابة للانتقال إلى فرق قوية.

مارين لن يترك الأهلي بعد نهاية الموسم، بل سيتواصل مع النادي البوسني أثناء لعبه كرة القدم كلاعب محترف، لأنه سيستخدم علاقاته التي صنعها طوال مسيرته، سواء مع الأندية الأوروبية أو غير الأوروبية.

المسيليم والمؤشر يشترطان الحصول على مستحقاتهما للتجديد

اشترط ياسر المسيليم، حارس مرمى الأهلي، وسلمان المؤشر صانع ألعاب الراقي، الحصول على مستحقاتهما، من أجل التوقيع على عقود التجديد مع النادي.

وينتهي عقدي ياسر المسيليم وسلمان المؤشر بنهاية الموسم الحالي، حيث يستطيعا التوقيع لأي فريق خلال الفترة الحالية.

رغم الراحة .. المؤشر والسومة وليما يواصلان تدريباتهم

رفض ثلاثي الأهلي سلمان المؤشر وعمر السومة ولوكاس ليما، الحصول على الراحة التي منحها لهم المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للفريق.

ميلويفيتش منح لاعبي الأهلي راحة لجميع لاعبي الفريق، من التدريبات اليومية، في ظل فترة التوقف الحالية، ضمن الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".