أخبار الأهلي اليوم | سرقة منزل الخطيب وتعافي أيمن أشرف

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 7 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الجمعة أغسطس 2020 ..

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سرقة منزل محمود الخطيب

أكدت تقارير صحفية، على أن منزل محمود الخطيب، رئيس النادس الأهلي، تعرض للسرقة، أثناء قضاء عائلته لإجازة في الساحل الشمالي خلال الفترة الحالية.

وأكد أسامة حسني لاعب الأهلي السابق، وصهر رئيس القلعة الحمراء، على أن منزل الخطيب تعرض للسرقة، دون أن يكشف عن المسروقات، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محضر في قسم مدينة السادس من أكتوبر للوصول لمرتكب الجريمة.

لاعبو الأهلي يخضعون للمسحة السابعة قبل مواجهة إنبي

خضع لاعبو فريق النادي الأهلي، للفحص الطبي، بواسطة المسحة الطبية، من أجل الكشف عن فيروس كورونا "كوفيد 19"، عقب التدريبات الصباحية التي أقيمت اليوم في تمام التاسعة.

الأهلي يستعد لمواجهة إنبي بالجولة 15 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مساء يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة.

أحمد الشيخ يخضع للفحص الطبي قبل مواجهة إنبي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن أحمد الشيخ، لاعب الفريق، سيخضع للفحص الطبي قبل تدريب غدٍ السبت، من أجل تحديد موقفه من مواجهة إنبي.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات للمركز الإعلامي للأهلي: "الشيخ اكتفى بأداء جلسة علاج طبيعي اليوم الجمعة، على أن يحسم الجهاز الطبي موقفه من مواجهة إنبي غدًا.

أيمن أشرف يشارك بتدريبات الأهلي بعد تعافيه من الإصابة

شهدت تدريبات فريق النادي الأهلي اليوم الجمعة، مشاركة أيمن أشرف مدافع الفريق، استعدادًا لمواجهة إنبي المقرر لها مساء يوم الأحد المقبل، بالجولة 15 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وخضع أشرف لفحص طبي قبل انطلاق التدريبات، من أجل الاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للمشاركة في المران الجماعي.

الأهلي يعاني على المستوى الدفاعي، بعد غياب رامي ربيعة للإيقاف، وياسر إبراهيم للإصابة.