أخبار الأهلي اليوم | سبب معاناة الكلاسيكو .. ومطالبة بمبلغ الدعم

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 30 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 30 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به، واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

خلال بيان رسمي .. طلب صارم للأهلي تجاه الهويش

أصدر النادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي، بيانًا رسميًا يهاجم فيه الحكم محمد الهويش، الذي أدار مباراة الفريق أمام الهلال، مساء أمس الجمعة، بسبب قراراته التحكيمية.

وتعادل الأهلي مع الهلال بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على استاد الأمير عبد الله الفيصل، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

رئيس الأهلي يهاجم محمد الهويش

عبر ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي عن غضبه الشديد من محمد الهويش حكم مباراة فريقه أمام الهلال، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النفيعي قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "الأهلي خسر المباراة بأخطاء تحكيمية واضحة، وأحترم الهويش ولكنه ارتكب أخطاءً تحكيمية واضحة لا تليق بالمباراة".

هاسي يكشف عن سبب معاناة الأهلي أمام الهلال

أكد الألباني بيسنيك هاسي، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أنه سعيد بأداء لاعبيه أمام الهلال، مشيرًا إلى أن فريقه عانى في بداية المباراة بسبب تفوق الهلال في الاستحواذ.

هاسي أضاف خلال تصريحات عقب مباراة الكلاسيكو، أن هناك ركلة جزاء لفريقه ولكنه ليس متأكدًا منها، وقال المدرب: "أنا سعيد بمستوى الفريق، ويجب علينا التحسن فيما هو قادم، وأؤكد أن الراقي سيتطور بشكل أكبر خلال الفترة القادمة".

الأهلي يطالب بالحصول على مبلغ دعم الحضور الجماهيري بالكلاسيكو

أكدت تقارير صحفية، على أن النادي الأهلي سيقوم برفع خطابًا، يطلب فيه مبلغ دعم الحضور الجماهيري خلال مباراته أمام الهلال، وطلب الأهلي يأتي بعدما حدث عطلًا في البوابات الإلكترونية مما أدى لدخول بعض الجماهير بدون تمرير الباركود.

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية إلى أن عطل البوابات الإلكترونية باستاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة، تسبب في منع الجماهير مؤقتًا من الدخول إلى المدرجات قبل أن يُسمح لهم بالدخول.