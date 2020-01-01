أخبار الأهلي اليوم | زلزال رمضان .. ورسائل قوية من الخطيب

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 13 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الخميس 13 أغسطس 2020 ..

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رسميًا .. الأهلي: رمضان صبحي أبلغنا رغبته في الانتقال لبيراميدز

أعلن النادي الأهلي المصري رسميًا اليوم الأربعاء، رحيل رمضان صبحي؛ لاعب الفريق المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، بعدما أخطر النادي برغبته في الانضمام إلى نادي بيراميدز.

صاحب الـ23 عامًا كان قد انضم للقلعة الحمراء في يناير 2019 على سبيل الإعارة من النادي الإنجليزي، حتى نهاية الموسم، وبعد محاولات عدة، نجح مسؤولو الأحمر في استعارته لموسم آخر في ظل تمسك مسؤولي هدرسفيلد باللاعب وقتها. " اقرأ التفاصيل "

جدعنة ابن النادي وحضن السعيد .. ردود أفعال جماهير الأهلي بعد رحيل رمضان صبحي

هجوم قوي من جماهير الأهلي عقب الإعلان الرسمي عن انتهاء علاقة اللاعب بالقلعة الحمراء وعودته إلى هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وكان الأهلي قد أعلن في بيان رسمي منذ قليل، أن رمضان صبحي أبلغ النادي برغبته في الانتقال إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. " اقرأ التفاصيل "

هل له علاقة برحيل رمضان صبحي؟ تركي آل الشيخ يرد: اخجلوا

أوضح تركي آل الشيخ؛ الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي المصري ومالك نادي ألميريا الإسباني ووزير هيئة الترفيه السعودية، حقيقة الاتهامات التي وجهت له بالتدخل لرحيل اللاعب رمضان صبحي عن القلعة الحمراء.

صاحب الـ23 عامًا كان قد انضم للقلعة الحمراء في يناير 2019 على سبيل الإعارة من النادي الإنجليزي، حتى نهاية الموسم، وبعد محاولات عدة، نجح مسؤولو الأحمر في استعارته لموسم آخر في ظل تمسك مسؤولي هدرسفيلد باللاعب وقتها. " اقرأ التفاصيل "

الخطيب في رسالة نارية لأعدائه: تعملون لإفشال الأهلي وهذا الوضع لن يستمر كثيرًا

وجه محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، رسالة شديدة اللهجة إلى المتربصين لمجلس إدارته، مؤكدًا أنه سيخرج قريبًا لكشف كافة التفاصيل.

رئيس القلعة الحمراء دخل مؤخرًا في خلافات عدة مع مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، قدم على إثرها 13 بلاغًا إلى مختلف الجهات، في محاولة لإيقاف السب والقذف الذي يتعرض له من قبل مرتضى عبر قناة الأبيض. " اقرأ التفاصيل "

في افتتاح استاد الأهلي .. الخطيب: هذا لن ينسينا الحلم الأكبر

تحدث محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، في كلمته الافتتاحية لاستاد ناديه الجديد، عن حلمه وحلم الجماهير الأكبر، مؤكدًا أنه يعمل على تحقيقه.

مجلس الخطيب أعلن اليوم الأربعاء، في حفل ضخم عن افتتاح النادي الأهلي الجديد، بعدما حصل على حق الانتفاع بنادي السلام لمدة 25 عامًا بموجب عقد مع شركة "استادات". " اقرأ التفاصيل "

دعم وإعداد كهربا و5 أشياء مطلوبة من الأهلي بعد "صدمة" رمضان صبحي

صُدم جمهور النادي الأهلي أمس الأربعاء بإعلان رسمي عن انتهاء المفاوضات مع رمضان صبحي وخروجه من حسابات الفريق، ذلك بعد توصله لاتفاق للانضمام إلى صفوف بيراميدز.

الجناح المصري فضل عرض بيراميدز لوجود فارق مالي كبير بينه وبين العرض الأحمر، إذ سيتلقى راتبًا قدره 2 مليون دولار أمريكي وهو ضعف الراتب المعروض من الأهلي. " اقرأ التفاصيل "