أخبار الأهلي اليوم | تفاصيل عرض ريجيكامب ولاعب الراقي يرفض التنازل

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 28 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 28 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

تفاصيل عرض الأهلي "المغري" للتعاقد مع الروماني ريجيكامب

كشفت تقارير صحفية رومانية، عن تفاصيل العرض الذي تقدم به مسؤولي الأهلي، من أجل التعاقد مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة. ( طالع التفاصيل )

رافضًا التنازل للأهلي .. نجم الراقي في الاتفاق بالموسم المقبل

حُسم مصير أول الراحلين عن النادي الأهلي السعودي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، إذ سينضم إلى نادي الاتفاق، مجانًا بعد دخوله الفترة الحرة. ( طالع التفاصيل )

مصير السومة يتحدد اليوم

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي، خضع بالأمس لكشف طبي في العضلة الخلفية، بعدما تعرض للإصابة في معسكر منتخب بلاده.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المنتظر أن تظهر نتائج الأشعة اليوم، لتحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له.