أخبار الأهلي اليوم | شرط ريجيكامب للتوقيع واثنين يتجهزان لخلافة مؤمنة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 30 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 30 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

خطوة جديدة من الأهلي في قضيته مع الفتح

لم تقبل إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة عبد الإله مؤمنة، بقرار غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، في قضيته مع نادي الفتح. ( طالع التفاصيل )

موقف السومة من مواجهة الرائد

يخوض عمر السومة؛ مهاجم الأهلي، خلال الفترة الحالية تدريبات منزلية، بعد عودته من معسكر منتخب بلاده، إذ أصيب خلاله في العضلة الخلفية.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن السومة أبلغ طبيب الفرق بحاجته للعلاج والتأهيل لمدة عشرة أيام، مع احتمالية دخوله التدريبات الجماعية قبل مواجهة الرائد بيومين.

وأشارت الصحيفة إلى أن موقف اللاعب من مواجهة الرائد غامضًا حتى الآن، على أن يتحدد خلال الأيام المقبلة.

شرط ريجيكامب للتوقيع

أوضحت صحيفة "الرياض" أن الروماني لورينت ريجيكامب اقترب من توقيع عقد تولي المسؤولية الفنية للأهلي حتى نهاية الموسم الجاري، لكنه ينتظر تلبية شرطه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الروماني طلب الحصول على قيمة عقده حتى نهاية الموسم مقدمًا، حتى يكون منفصلًا عن العقد الجديد حال استقر الطرفان على استمراره في الموسم المقبل.

اثنين يتجهزان لانتخابات الأهلي

أكدت صحيفة "البلاد" أن ماجد النفيعي؛ رئيس الأهلي السابق، ووكيل اللاعبين فهر الطيب، يتجهزان لتقديم ملفات ترشحهما لرئاسة الأهلي، حال رحيل الرئيس الحالي عبد الإله مؤمنة.

وأوضحت الصحيفة أن رحيل مؤمنة أصبح قريبًا بعد دخوله في أزمات عدة.