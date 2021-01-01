أخبار الأهلي اليوم | ارتباك ريجيكامب ومؤمنة يتمسك بالبقاء

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 4 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 4 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

الآسيوية تربك ريجيكامب قبل وصوله

ينتظر الأهلي السعودي خلال الأيام القليلة المقبلة، وصول مديره الفني الجديد الروماني ريجيكامب، لقيادة الفريق فيما تبقى من الموسم الجاري، بعد إقالة فلادان ميلويفيتش. ( طالع التفاصيل )

انعقاد الجمعية العمومية

يُنتظر أن يُعقد اليوم الأحد، اجتماع الجمعية العمومية للنادي الأهلي، لمناقشة بعد الأزمات التي مر بها خلال الفترة الماضية، على رأسها ملفي عقود اللاعبين والديون.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع في الساعة السابعة مساءً بتوقيت جدة.

مؤمنة يتمسك بالبقاء

أكد برنامج "الديوانية" أن عبد الإله مؤمنة؛ رئيس الأهلي، يتمسك بمنصبه في الراقي، رافضًا الرحيل رغم الأزمات العدة التي واجهها خلال الفترة الماضية، ومطالب الجماهير له بالرحيل.

جيوفينكو وأمرابط وغيرهما .. أبرز الأجانب المتوقع رحيلهم عن الدوري السعودي

اقترب الموسم الرياضي في المملكة العربية السعودي من نهايته، وبدأ الحديث حول اللاعبين الراحلين والباقين مع الفرق، وذلك في ظل اقتراب فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فمن هم أبرز اللاعبين الأجانب الذين سيرحلون عن فرقهم خلال الفترة القادمة؟ هذا ما سنستعرضه خلال التقرير التالي. ( طالع التفاصيل )