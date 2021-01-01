أخبار الأهلي اليوم | غموض موقف السومة من مواجهة الرائد، ومؤمنة يكشف كل الأسرار

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 6 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 6 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

السومة ينتظر حسم موقفه من اللعب أمام الرائد

واصل الأهلي تدريباته يوم أمس استعدادًا لمواجهة الرائد يوم الخميس القادم، وقد أخضع المدرب المؤقت فيصل قورمي اللاعبين لتدريبات بدنية مختلفة بهدف تحسين الحالة البدنية للاعبين قبل أن يعود لموقعه ويُسلم الفريق للمدرب الجديد لورينت ريجيكامب.

ولم يتضح بعد موقف عمر السومة من مواجهة الرائد، إذ لم يُشارك في المناورة التي أجراها المدرب للاعبين في مران الأمس وواصل تدريباته ضمن برنامجه التأهيلي عقب إصابته في معسكر منتخب بلاده.

ومن المتوقع أن يُحسم موقف المهاجم السوري من المشاركة في المباراة خلال مران غدٍ الأربعاء.

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