أخبار الأهلي اليوم | سيطرة بن مشعل ودعمه، والدفاع عن عسيري

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 1 مايو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 1 مايو 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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بن مشعل يُسيطر على الذهبيين في الأهلي، ويدعم النفيعي

أعلن النادي الأهلي يوم أمس الجمعة قائمة الأعضاء الذهبيين في الجمعية العمومية التي ستُعقد يوم الثلاثاء القادم لاختيار مجلس إدارة ورئيس جديد بعد استقالة عبد الإله مؤمنة.

وتصدر الأمير منصور بن مشعل قائمة الأعضاء الذهبيين بامتلاكه 7 آلاف صوت، وأوضحت المصادر المتابعة أن دعمه موجه لقائمة ماجد النفيعي.

يُذكر أن النفيعي يُنافس زياد اليوسف على رئاسة الأهلي، إذ لم يتقدم أي أحد غيرهما لمنصب الرئيس.

ريجيكامب يُدافع عن عسيري ويتهم الحكم بالمسؤولية عن الخسارة

دافع لورينت ريجيكامب المدير الفني للأهلي عن مهاجم الفريق الشاب هيثم عسيري بعد الفرصة السهلة جدًا التي أهدرها في آخر لحظات مواجهة الدحيل في دوري أبطال آسيا، إذ فضل التسديد بدلًا من التمرير لزميله عبد الرحمن غريب.

وأضاف عقب اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 ومنح بطاقة ثمن النهائي إلى الهلال "هيثم عسيري مهاجم شاب ويُقدم أداءً جيدًا مع الفريق، كان عليه التمرير إلى عبد الرحمن غريب لكنه مازال صغيرًا في السن ويكتسب الخبرات".

أضاف "أهنئ اللاعبين على الروح القتالية والحماس والأداء الجيد، بتنا الآن نمتلك فريقًا جيدًا والمستقبل أفضل، الحكم لم يحتسب ركلتي جزاء لصالحنا أمام الدحيل مما أثر على النتيجة النهائية، لكن علينا النظر إلى إيجابيات اللقاء".

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