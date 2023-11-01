أخبار الأهلي اليوم | رياض محرز ينافس محمد صلاح .. وانقسام بسبب ماتياس يايسله

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق الأول من نوفمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الأول من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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مستقبل ماتياس يايسله .. تطورات صادمة داخل الأهلي بعد توديع كأس الملك

شهد النادي الأهلي السعودي، انقسامًا كبيرًا؛ بعد توديع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024 (طالع التفاصيل).

مصدوم ويبرئ اللاعبين ويعاتب الجماهير .. ماتياس يايسله يتحدث عقب وداع الأهلي لكأس الملك

وسط حالة من الصدمة، تحدث الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي السعودي، عما عاب فريقه خلال مواجهة أبها، مؤكدًا أنه لا يمكن لوم اللاعبين رغم الهزيمة (طالع التفاصيل).

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منافسة شرسة بين نجمي الهلال والأهلي على الأفضل في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي اليوم الأربعاء عن قوائم المرشحين لجوائزه المختلفة الخاصة بعام 2023، وقد شهدت إحداها تواجد نجمي الهلال والأهلي (طالع التفاصيل).

"متدرب يهتم بملابسه فقط" .. ثورة جماهيرية لطرد ماتياس يايسله من الأهلي

انقلبت جماهير النادي الأهلي السعودي، على الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة أمام أبها (طالع التفاصيل).

رياض محرز "مغصوب" وثلاثي كارثة والهلال "مندهش" .. ردود أفعال وداع الأهلي لكأس الملك

مفاجأة صادمة تلقاها جمهور الأهلي السعودي يوم الثلاثاء، بوداع فريقهم لكأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16 بالهزيمة أمام أبها 2-1 (طالع التفاصيل).

"وعود كاذبة ولعب حواري" .. أبها يسقط الأهلي في هاوية فنية خطيرة

نفس الأخطاء تتكرر في كل مباراة.. هكذا أصبح حال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، تحت قيادة المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله (طالع التفاصيل).

محمد صلاح يُنافس نجوم الدوري السعودي ومهاجم النصر السابق على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي اليوم الأربعاء عن قوائم المرشحين لجوائزه المختلفة الخاصة بعام 2023 وأبرزها أفضل لاعب في القارة (طالع التفاصيل).

يسخر من وداع الأهلي لكأس الملك؟ .. الاتحاد يثير الجدل برسالة غريبة

أثار نادي الاتحاد، الجدل في الشارع الرياضي السعودي، بعد دقائق بسيطة من نهاية مباراة الأهلي وأبها، مساء يوم الثلاثاء (طالع التفاصيل).

فيديو | بعد هجوم الجماهير عليه لوداع الكأس .. مشجع أهلاوي يصالح جابري فيجا بطريقته

ليلة سيئة عاشها الإسباني جابري فيجا؛ محترف الأهلي السعودي، أمس الثلاثاء، على المستوى الفردي والجماعي على استاد الأمير عبد الله الفيصل (طالع التفاصيل).

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