أخبار الأهلي اليوم | لاعب النصر يرجع الفضل لمدرب الراقي وهل قلل فلادان من النصر؟

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 28 أكتوبر

يواصل النادي الأهلي استعداده لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حسم لقب الدوري المصري الممتاز، حيث ينتظر المارد الأحمر تحديد الطرف الثاني بالنهائي القاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه بيتسو موسيماني وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 ..

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا | بطولة الخطيب وقرار تاريخي .. أشهر مباريات "الريمونتادا" في الملاعب المصرية

فيديو | بيتروس: شكرًا لمدرب الأهلي على تحفيزي

توجه البرازيلي بيتروس؛ محترف النصر السعودي، بالشكر إلى الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للأهلي، عقب مواجهة الفريق بالأمس في نصف نهائي كأس الملك. ( طالع التفاصيل )

هل قلل ميلويفيتش من النصر؟

أوضح الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للأهلي، حقيقة تصريحه الخاص بأن هزيمة النصر هذه المرة ستكون الأسهل، نافيًا تمامًا أن يكون قد صرح بذلك.

الراقي تم إقصائه من كأس الملك على يد العالمي، الذي تغلب عليه أمس الثلاثاء، بثنائية مقابل هدف وحيد.

وقال ميلويفيتش، خلال تصريحاته لقنوات السعودية الرياضية، عقب المباراة: "أنا مدرب محترف وأعلم تمامًا كيف احترم كافة المنافسين، ولم أقل على الإطلاق أي شيء يقلل من النصر، ولم أصرح بما قيل مطلقًا".

وأضاف: "النصر فريق لديه إمكانيات عالية، ونجح في استغلال الفرص التي أتيحت له، في المقابل نحن كنا الأفضل طوال المباراة، لكننا لم نستغل الفرص".

فيسا: سيطرنا لكننا لم نستغل الفرص

أشاد الصربي لوبومير فيسا؛ محترف الأهلي، بأداء فريقه أمام النصر، رغم الهزيمة، مؤكدًا أنه كان ينقصه فقط استغلال الفرص.

وقال فيسا، في تصريحاته للقنوات السعودية الرياضية، عقب الهزيمة أمام العالمي بنصف نهائي كأس الملك: "سيطرنا على المباراة بالكامل، وخلقنا عديد الفرص، لكننا لم نستغلها بشكل أمثل، وفي المقابل استغل الخصم الفرص التي أتيحت له".