أخبار الأهلي اليوم | "رصاصة" مارتينيز .. وميلويفيتش يوضح سبب الخسارة

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 27 أكتوبر

يواصل النادي الأهلي استعداده لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حسم لقب الدوري المصري الممتاز، حيث ينتظر المارد الأحمر تحديد الطرف الثاني بالنهائي القاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه بيتسو موسيماني وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 ..

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مارتينيز يقود النصر إلى نهائي كأس الملك بهدفٍ قاتل أمام الأهلي

خطف نادي النصر بطاقة التأهل الثانية لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب الأهلي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة".

ويواجه النصر نظيره الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عقب تأهل الأخير على حساب أبها في لقاء أقيم اليوم وانتهى بفوز الزعيم بهدفين دون رد على ملعب "الملز". (طالع التفاصيل)

موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

يستعد ملعب الجوهرة المشعة لاحتضان ديربي مدينة جدة التاريخي، عندما يلتقي الاتحاد باعتباره صاحب الأرض مع نظيره الأهلي لحساب الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بداية النمور للدوري هذا الموسم ليست على ما يرام، حيث لم تتمكن كتيبة كاريلي من تحقيق أي انتصار حتى الآن، واكتفت بنقطة واحدة من مباراتين بعد الهزيمة من الاتفاق والتعادل مع الفتح. (طالع التفاصيل)

ميلويفيتش يتحدث عن سبب الهزيمة أمام النصر

تحدث فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي عن سبب الهزيمة أمام النصر، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب "الجوهرة المشعة" مساء اليوم الثلاثاء.

وقال ميلويفيتش في تصريحات لقناة "الرياضية": "النصر كان منافس قوي للغاية ولديه إمكانيات كبيرة واستغل الفرص التي اتيحت له".

وأضاف المدرب الصربي: "جاءت لنا فرص كثيرة ولم نستغلها بشكل صحيح، وأنا راضي على العمل مع الأهلي في الوقت الحالي".

وتابع: "هذه هي كرة القدم، يجب أن ننسى هذه الهزيمة ونركز في المباراة المقبلة، ونحترم جميع الفرق التي نواجهها".

مفاجأة الاتفاق، خليل الزياني ولا للأجانب .. الدوري السعودي في الثمانينات

انطلق يوم 17 من الشهر الجاري، الموسم الجديد من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، وهو الموسم الـ45 من البطولة التي انطلقت موسم 1976-1977 بعد موسم سابق كان تصنيفي.

ويحمل الهلال لقب الدوري السعودي، وبالتأكيد سيُواجه منافسة شرسة من عدة أندية على رأسها النصر للحفاظ على لقبه هذا الموسم. (طالع التفاصيل)