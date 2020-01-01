أخبار الأهلي اليوم | رسالة كهربا الغامضة وموعد عودة فايلر

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 27 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم السبت 27 يونيو 2020 ..

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فايلر يطلب تقريرًا عن استعدادات الأهلي والوداد المغربي

طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، تقريرًا من الجهاز المعاون عن استعدادات فريق الوداد البيضاوي المغربي، قبل مواجهته في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فايلر طلب من الجهاز المعاون له، إرسال تقريرًا عن آخر استعدادات الفريق خلال الفترة الماضية، خاصة بعد العودة للتدريبات الجماعية.

ويواجه الأهلي الوداد المغربي خلال شهر سبتمبر المقبل، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الموعد.

الملابس الجديدة تظهر أول يوليو

يتسلم لاعبي النادي الأهلي، الملابس الجديدة من الشركة الراعية للفريق، أوئل شهر يوليو المقبل، من أجل ارتدائها في التدريبات الجماعية.

وكان الأهلي قد تسلم كمية من الملابس، وتم الاتفاق على توزيعها على اللاعبين والجهاز الفني خلال الأيام المقبلة.

تحديد موعد عودة فايلر من سويسرا

حدد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، موعد عودته إلى القاهرة، بعد قضاء فترة إجازة منذ 12 يونيو الجاري.

مسؤولو الأهلي أجروا اتصالات مع فايلر لمعرفة موعد عودته، حيث أكد على أنه سيعود عبر طائرة قادمة من ألمانيا، لعدم وجود رحلات مباشرة من سويسرا إلى القاهرة، وهو ما سيدفعه للانتقال إلى ألمانيا عبر قطار.

رسالة كهربا الغامضة

كتب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مصاحبة صورة له بقميص القلعة الحمراء.

كهربا كتب: "هذه الفترة أكثر فترة يحتويني فيها الهدوء وقلة كلامي، وانسحابي من الكل".

قائد الوداد : تركزينا منصب على مواجهة الوداد

أكد إبراهيم النقاش، قائد نادي الوداد المغربي أن تركيز فريقه حاليًا ينصب على مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراتين المؤجلتين من مطلع شهر مايو الماضي.

وقال النقاش في تصريحات لصحيفة المنتخب المغربية :"كل تفكيرنا منصب على مواجهة الأهلي منذ إجراء القرعة، فالأهلي فريق كبير، وغني عن التعريف، لكنه هذه المرة سيلعب أمامنا برغبة الثأر لخسارته أمام الوداد، وهو في عز قوته خلال نهائي دوري أبطال 2017".

مقترح تأجيل المباريات بسبب كورونا

أكد محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك مقترح بتأجيل المباراة في بطولة الدوري عند الاستئناف حال اكتشاف 5 إصابات بفيروس كورونا في فريق واحد مُشارك بها.

وقال سلطان في تصريحات لقناة صدى البلد :"في الاجتماع مع الإدارة الفنية ولجنة المسابقات طرحنا فكرة تأجيل المباراة عند اكتشاف عدد معين من الإصابات في فريق واحد".

الأهلي يوافق على تمديد إعارة أزارو

قالت تقارير صحفية مُقرب من نادي الاتفاق السعودي، أن الأهلي، وافق على تمديد إعارة المغربي وليد أزارو، على أن يجري الإعلان بشكل رسمي خلال الأسبوع المقبل.

وأكدت التقارير أن الاتفاق، حصل على موافقة الأهلي، ببقاء اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

الكشف عن موعد المسحة الطبية الثانية بالفريق

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والعاملين بجهاز الكرة يخضعون للمسحة الطبية الثانية غدًا الأحد.

وكان لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري والعاملين بجهاز الكرة قد أدوا المسحة الطبية الأولى للكشف عن فيروس كورونا، مطلع الأسبوع الماضي.