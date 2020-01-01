أخبار الأهلي اليوم | رسالة غامضة من تركي آل الشيخ وعاشور يشيد به

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 29 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الجمعة 29 مايو 2020 ..

تركي آل الشيخ يوجه رسالة غامضة

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وجه تركي آل الشيخ رئيس الأهلي المصري الشرفي وهيئة الترفيه السعودية، رسالة غامضة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال آل الشيخ: "إذا كان القرار بيد إدارة مش عاوزه مصلحة النادي وبيعطلو أي أي حاجة تصب في مصلحة النادي ... وصبرت عليها كتير بس واضح أنهم مش حيتغيرو في حاجة ... الحمدالله عندي نادي في أوروبا ! والباب إلي يجيلك منه الريح سده واستريح ... لغاية مايجي رجال يقدرو الرجال!".

حسام عاشور: آل الشيخ يستحق الاحترام ويعشق الأهلي وجماهيره

تحدث حسام عاشور قائد النادي الأهلي المصري، عن حب تركي آل الشيخ رئيس النادي الشرفي ورئيس هيئة الترفيه السعودية، للقلعة الحمراء.

وقد يرحل حسام عاشور قائد الأهلي بنهاية الموسم الجاري، بعد عدم التوصل لاتفاق مع إدارة النادي بتجديد العقد لمدة جديدة.(طالع التفاصيل)

متعب ويارا نعوم واحتفال زكريا .. أشهر وقائع العنصرية في الملاعب المصرية

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أشياء قد لا تعرفها عن محمد بركات .. لعب مع باتيستوتا وصاحب مطعم أسماك

أحد اللاعبين التاريخيين في الكرة المصرية لما قدمه مع المنتخب المصري وبقميص الأهلي على الساحة الإفريقية خلال مسيرته.

الزئبقي محمد بركات نجم منتخب مصر والأهلي السابق والذي قدم الكثير بالقميص الأحمر خلال الفترة الذي لعب لها في العقد الماضي.(طالع التفاصيل)

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نجوم كرة القدم والجماهير هبت للدفاع عن شيكا، وتقديم الدعم له، ونستعرض في السطور التالية أبرز رسائل الدعم التي قدمتها الجماهير للاعب، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"..(طالع التفاصيل)