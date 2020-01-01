أخبار الأهلي اليوم | رسائل تهنئة للخطيب بعيد ميلاده .. وقائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 30 أكتوبر

النادي الأهلي تمكن من التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ويستعد في الوقت الحالي من أجل الوصول إلى منصات التتويج الإفريقية مرة أخرى.

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه بيتسو موسيماني وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم 30 أكتوبر 2020 ..

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إصابة أحمد أحمد بكورونا واحتجازه في مستشفى

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إصابة رئيسه أحمد أحمد بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية.

جاء هذا في بيان رسمي نشره الاتحاد الإفريقي وأكد خلاله أن الإصابة تم اكتشافها خلال تواجده في القاهرة.

وكتب الاتحاد الإفريقي في بيانه: "بعد وصوله للقاهرة يوم الأربعاء الموافق الـ 28 من شهر أكتوبر تم اكتشاف إصابة السيد أحمد أحمد بفيروس كورونا". (طالع التفاصيل)

رسميًا | الاتحاد الإفريقي يعلن موعد لقاء الزمالك والرجاء ونهائي دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الإفريقية لكرة القدم عن مواعيد لقاء نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء بعدما كان قد أجله مؤخرًا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره الاتحاد الإفريقي، أكد من خلاله أن لقاء الزمالك والرجاء سيكون في الرابع من نوفمبر الجاري، على أن يقام اللقاء النهائي الذي تحدد الأهلي كأول أطرافه في الـ 27 من نوفمبر الجاري. (طالع التفاصيل)

جوزيه يهنئ الخطيب في عيد ميلاده .. ورسالة خاصة للاعبي الأهلي

وجه البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي، تهنئة خاصة لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عبر الموقع الرسمي للنادي بحلول عيد ميلاده الـ66.

وأكد المدرب البرتغالي خلال رسالته على قيمة الخطيب وأنه من الأساطير للفريق عبر تاريخه لما قدمه من نجاحات كبيرة.

ووجه جوزيه رسالة خاصة للاعبي الأهلي قبل مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا سواء كان الزمالك أو الرجاء في الطرف الثاني، بأنهم الأقوى والأفضل.

🎬 شاهد چوزيه يهنئ الخطيب بعيد ميلاده.. ورسالة خاصة للاعبي الأهلي pic.twitter.com/MPdnT6sWni — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 30, 2020

موسيماني يهنئ الخطيب بعيد ميلاده

وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي رسالة خاصة لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمناسبة عيد ميلاده الـ66.

وقال موسيماني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عيد ميلاد سعيد يا رئيس، أتمنى لك العديد من السنوات المقبلة".

الكشف عن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود وحيد، أحمد فتحي، محمد هاني، محمد شكري.

خط الوسط: صالح جمعة، وليد سليمان، أليو ديانج ، محمد مجدي أفشة، أحمد الشيخ، جيرالدو دا كوستا، شادي رضوان، عربي بدر، محمد فخري.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا، مروان محسن، أليو بادجي.