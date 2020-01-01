أخبار الأهلي اليوم | رد جديد من آل الشيخ .. وجراحة متولي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 18 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020 ..

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الأهلي يعلن إصابة محمد متولي بقطع كامل في الرباط الصليبي وموعد الجراحة

تلقى الأهلي صدمة كبيرة بإصابة محمود متولي بقطع كامل في الرباط الصليبي للركبة بعد الإصابة الذي تعرض لها أمام أسوان أمس.

وكان متولي قد خضع اليوم لبعض الفحوصات من أجل معرفة مدى الإصابة الذي تعرض لها المدافع قبل التأكد بشكل رسمي على إنها قطع في الرباط بالكامل.

ويخضع اللاعب لعملية الرباط الصليبي غدًا الأربعاء تحت إشراف أحد الاطباء المصريين.

غياب عبدالله جمعة عن مواجهة الأهلي

يغيب عبدالله جمعة الظهير الأيسر للزمالك عن مواجهة الأهلي ضمن الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز المقرر لها السبت المقبل.

وحصل جمعة على إنذار امام نادي مصر اليوم الثلاثاء، ليغيب عن لقاء القمة، ويعد عبدالله جمعة من اللاعبين المهمين لدى الجهاز الفني للزمالك.

الدوري الإيطالي يغازل رمضان صبحي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن هناك عرض أوروبي من أجل ضم رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد قرار رحيله عن الأهلي.

ووفقًا لما نشره موقع "توتو ميركاتو"، أن بولونيا يسعى للتعاقد مع رمضان صبحي خلال الفترة الانتقالات، من أجل تدعيم الفريق بالموسم الحالي.

تركي آل الشيخ يوضح حقيقة علاقته برحيل رمضان صبحي عن الأهلي ومحاولة إغراء فايلر

تحدث تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، ورئيس الهيئة العامة للترفيه، عن اتهامه برحيل رمضان صبحي عن الأهلي واقتراب انضمامه لبيراميدز.( طالع التفاصيل )

جوزيه: الأهلي قادر على تخطي الوداد ومرشح أقوى أمام الزمالك

قال مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي أن الفريق قادر على تخطي الوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وإن شدد على أن مواجهة الفرق المغربية دومًا ما تكون صعبة.

وأضاف البرتغالي حول اللقاء القادم أمام الزمالك "لدي العديد من الذكريات الجيدة خلال مواجهات الزمالك، لعبت ضدهم 23 مباراة فزت في 18 بينهم لقاء الـ6-1، لم أخسر سوى مرتين وتعادلت في 3 مباريات".

وعن توقعاته للمباراة، قال "الفارق النقطي بين الفريقين 20 نقطة لصالح الأهلي، ولذا هو لا يحتاج الفوز لتعزيز موقفه في الدوري، لكن تبقى مثل تلك المباريات مثيرة ولا ينقصها حاليًا سوى الجماهير. برأيي أن الأهلي مرشح أقوى للفوز أمام الزمالك".

فحوصات مكثفة لمتولي وسط مخاوف من "الصليبي"

مازال محمود متولي مدافع النادي الأهلي يخضع لفحوصات طبية مكثفة على موضع إصابته التي تعرض لها أمس خلال مباراة أسوان في الدوري المصري.

ولم يصل الأطباء بعد للتشخيص النهائي لإصابة مدافع الإسماعيلي السابق ويُنتظر أن يُعلن عنه الأهلي خلال الساعات القادمة، وسط مخاوف من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

المصادر الصحفية تتحدث عن أن الأطباء حاليًا يُجرون المزيد من الفحوصات للاستبيان إن كانت الإصابة في الرباط الصليبي أو غضروف الركبة.

فايلر: الإصابات جزء من كرة القدم، وسأجد الحل أمام الزمالك

رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يتحدث عن مواجهة أسوان والمباراة القادمة أمام الزمالك. التفاصيل هنا

رسميًا .. مرتضى منصور يقدم بلاغًا ضد الخطيب وكهربا

رئيس الزمالك يتحرك قانونيًا ضد محمود الخطيب ومحمود عبد المنعم كهربا. التفاصيل هنا

الانتصارات تعود .. الأهلي يهزم أسوان بثنائية

الأهلي يستأنف انتصاراته في الدوري المصري ويتخطى أسوان بثلاثية. التفاصيل هنا