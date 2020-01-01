أخبار الأهلي اليوم | التشكيل المتوقع ضد الزمالك، وخسارة رمضان 6 ملايين جنيه

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 22 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم السبت 22 أغسطس 2020 ..

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أليو بادجي مهاجمًا .. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك

يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الدوري المصري مساء اليوم السبت، ويدخل الفريق اللقاء بالعديد من الغيابات نتيجة الإصابة والإيقاف.

التشكيل المتوقع للمدرب رينيه فايلر يُتوقع أن يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع.

الوسط سيضم الخماسي أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي، وأخيرًا المثلث الهجومي محمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وأليو بادجي.

رمضان صبحي يخسر ستة ملايين جنيه

قال الإعلامي أبو المعاطي زكي أن رمضان صبحي خسر ستة ملايين جنيه بعد رفضه الاستمرار مع الأهلي وتفضيله الانتقال من هدرسفيلد تاون إلى بيراميدز.

وكشف زكي عن أن شركة فودافون المصرية كانت قد اتفقت مع رمضان على تصوير إعلان بجانب محمد صلاح، لكن الشركة ألغت هذا الاتفاق ولم تُوقع العقود بعد قرار رمضان صبحي الأخير ليخسر قيمته المالية البالغة ستة ملايين جنيه مصري.

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