أخبار الأهلي اليوم | أسباب ظهور اللاعبين مع رامز جلال .. واختيار الزي الجديد بدبي

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 21 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 21 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

اقرأ أيضًا | بطولة الخطيب وقرار تاريخي .. أشهر مباريات "الريمونتادا" في الملاعب المصرية

حدث نادر وفرصة لنجم الأهلي .. ماذا لو تولى باتشيكو تدريب الأهلي؟

أطاح نادي الزمالك مؤخرًا، بالبرتغالي جايمي باتشيكو من منصب المدير الفني للفريق، ليعيد الفرنسي باتريس كارتيرون مرة أخرى لتولي تدريب الفريق بعد أن ترك تدريب التعاون السعودي وفسخ التعاقد بالتراضي بينهما.

باتشيكو قدم عملًا مميزًا مع الفارس الأبيض خلال الفترة الأخيرة ليكون صدمة كبيرة للجماهير رحيله، ووسط اعتراضات كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي رافضة مغادرته بأي شكل من الأشكال.

ولكن، ماذا لو افترضنا أن تولى باتشيكو تدريب الأهلي في الفترة الحالية؟ .. ماذا سيحدث؟ هذا ما سنرصده خلال التقرير التالي .. " اقرأ التفاصيل "

عمرو جمال: هدفي كتابة التاريخ مع الأهلي

أكد عمرو جمال، على أنه يريد العودة مرة أخرى إلى النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد انتهاء مدة إعارته لنادي طلائع الجيش، مشيرًا إلى أنه يسعى لكتابة التاريخ مع المارد الأحمر.

جمال قال خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "ليس هدفي فقط التواجد مع الأهلي، ولكني أريد كتابة التاريخ، والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، تحدث معي بعد نهائي كأس مصر ومباراة الدوري، وأكد لي على أنه يتابعني، وأخطأت برحيلي إلى جنوب إفريقيا".

أسباب موافقة الأهلي على ظهور لاعبيه مع رامز جلال

كشفت تقارير صحفية، عن أسباب موافقة النادي الأهلي على ظهور لاعبيه محمد مجدي "أفشة"، ومروان محسن ومحمد هاني في برنامج رامز جلال، الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل، بالرغم من وجود قرار بمنع ظهور اللاعبين إعلاميًا.

وأشار موقع "يلا كورة" المصري إلى أن ظهور ثلاثي الأهلي جاء لأسباب، منها أن الفريق ليس مرتبط حاليًا بأي مباريات بسبب التوقف الدولي، بالإضافة إلى أن الأهلي يريد استثمار لاعبيه ماديًا من خلال ظهورهم في البرامج التي تدفع مبالغ مالية كبيرة، حيث سيحصل على 20% كنسبة من كل لاعب سيظهر إعلاميًا.

الأهلي يسافر إلى دبي لاختيار زيه الجديد

يسافر وفدًا من النادي الأهلي إلى مدينة دبي الإماراتية خلال الأسبوع المقبل، وذلك من أجل اختيار الزي الجديد للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن وفد الأهلي سيتكون من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين، حيث سيسافر الأخير لاختيار زي الناشئين، طبقًا لسياسة التخطيط بتوحيد كل الأمور الخاصة بقطاع الكرة أو ناشئين وأكاديميات.