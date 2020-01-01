أخبار الأهلي اليوم | خيار المدافع العربي وأين مركز الراقي في جمع النقاط؟

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 10 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأربعاء 10 يونيو 2020 ...

إدارة الأهلي تميل للخيار العربي في ميركاتو الصيف

شدد المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب النادي الأهلي السعودي على ضرورة دعم الفريق بمدافع أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، من أجل دعم دفاع الفريق.(طالع التفاصيل)

الهلال يتصدر ومركز مفاجئ للاتحاد .. أكثر الفرق جمعًا للنقاط في العقد الأخير

شهدت المواسم العشرة الأخيرة وتحديدًا منذ موسم 2010-2011 حتى 2018-2019 تتويج خمسة أندية بلقب الدوري السعودي للمحترفين، هم الهلال والنصر والأهلي والفتح والشباب.(طالع التفاصيل)

جمال بلعمري يتحرك لفسخ تعاقده مع الشباب وترقب من الهلال والنصر

كشفت تقارير صحفية جزائرية عن رغبة اللاعب جمال بلعمري في فسخ تعاقده مع نادي الشباب السعودي على خلفية الأزمات بينه وبين إدارة النادي.(طالع التفاصيل)

الأهلي يُفاضل بين 5 مدافعين وأمير مرتضى يتوعد .. عناوين الصحف السعودية والمصرية 10 يونيو

طالب الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إدارة ناديه بسرعة حسم التعاقد مع لاعب أجنبي، يلعب متوسطَ قلب دفاعٍ. (طالع التفاصيل)